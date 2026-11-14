«Стал подозреваемым»: Пенсионер из Норильска отдал мошенникам 10 млн рублей

14 ноября 2026, 12:37

Мошенники выманили у пенсионера из Норильска 10 млн, представившись силовиками

Фото: Istock/NanoStockk

Житель Норильска передал мошенникам более десяти миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.