«Стал подозреваемым»: Пенсионер из Норильска отдал мошенникам 10 млн рублей
Житель Норильска передал мошенникам более десяти миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.
Неизвестные представились мужчине сотрудниками правоохранительных органов и заявили, что пенсионер якобы перевёл около миллиона рублей на счёт другого человека. Они убедили его, что из-за этой операции он стал подозреваемым в уголовном деле.
Чтобы избавиться от преследования, аферисты посоветовали россиянину передать им все средства «для сохранности». Мужчина снял с вклада шесть миллионов рублей, добавил ещё четыре и передал всё приехавшему курьеру.
Спустя время он понял, что попался на удочку аферистов, и обратился в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело и задержали вероятного доставщика — молодого человека из Новосибирска, которого ранее не привлекали к уголовной ответственности. Деньги он успел передать мошенникам.
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