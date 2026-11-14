У жительницы Кузбасса после укуса медузы во Вьетнаме развился некроз тканей
Жительница Кузбасса получила укус медузы во время отдыха во Вьетнаме, и впоследствии у неё развился некроз тканей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Во время купания туристка ощутила жжение и боль на обеих ногах. Она сразу обратилась в больницу в Хошимине. Медики обработали ей раны и назначили антигистаминные препараты.
Однако после возвращения домой состояние женщины ухудшилось. Она прошла осмотр в клинической больнице скорой медицинской помощи имени Подгорбунского. Врачи выяснили, что на месте укусов развился некроз. Теперь женщине нужна операция: хирургам предстоит удалить отмершие ткани.
Ранее сообщалось о серьёзной травме жительницы Москвы. Девушка порвала сухожилие бедра, сев на шпагат на вечеринке с подругами.
Читайте также: