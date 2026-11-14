В США задержали российского фитнес-тренера, когда он выносил мусор
Российского фитнес-тренера задержали в США, когда он выносил мусор. Как сообщает Telegram-канал SHOT, соседи пожаловались на его постоянные громкие ссоры с женой.
Эсин Гасанов переехал в Филадельфию в мае 2022 года с женой и двухлетним сыном и устроился работать фитнес-тренером. Проблем с законом у него не было, но в октябре его неожиданно задержала полиция.
Поводом стала жалоба соседей на громкий конфликт с женой в доме Гасанова. Россиянину предъявили обвинения в нападении и создании угрозы окружающим, после чего отпустили под залог. Через несколько дней его снова задержали — уже сотрудники миграционной службы ICE.
Они скрутили мужчину, когда он пошёл выносить мусор. Позже выяснилось, что ICE применила к гражданину РФ нормы для иностранцев при въезде в США, хотя он прожил в стране больше четырёх лет. Суд постановил освободить Эсина, но пока он находится в центре временного содержания.
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