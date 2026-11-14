В США задержали российского фитнес-тренера, когда он выносил мусор

14 ноября 2026, 11:49

В США россиянина дважды задержали из-за жалоб на громкие ссоры с женой

Фото: Istock/Yingko

Российского фитнес-тренера задержали в США, когда он выносил мусор. Как сообщает Telegram-канал SHOT, соседи пожаловались на его постоянные громкие ссоры с женой.