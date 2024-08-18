Стала известна причина смерти племянника Михалкова

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Племянник российского режиссера Никиты Михалкова журналист и писатель Дмитрий Кончаловский скончался на 61-м году жизни. Причиной смерти могла стать остановка сердца, сообщил журнал StarHit со ссылкой на бывшую супругу Ольгу Спиркину.
По данным издания, журналист умер во сне.
Другие родственники Кончаловского официального заявления не делали. Точная причина смерти племянника Михалкова неизвестна.
Ранее российский режиссер Никита Михалков рассказал о существовании в России условного списка «нерукопожатных деятелей культуры».
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Другие родственники Кончаловского официального заявления не делали. Точная причина смерти племянника Михалкова неизвестна.
Ранее российский режиссер Никита Михалков рассказал о существовании в России условного списка «нерукопожатных деятелей культуры».
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Александр Климов