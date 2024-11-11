Стала известна причина смерти пресс-секретаря SHAMAN

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Острая сердечная недостаточность могла стать причиной смерти пресс-секретаря SHAMAN Антона Коробкова-Землянского. Об этом информирует ТАСС.
Антон Коробков-Землянский родился в Красноярском крае. В 2007 году переехал в Москву. На протяжении своей карьеры он работал на Первом канале, а также на радио «Европа Плюс» и «Русском радио», реализуя медиапроекты для различных российских телеканалов. В 2019 году он занял пост руководителя пресс-службы холдинга «Европейская медиагруппа» (ЕМГ). Ранее он был пресс-атташе Филиппа Киркорова, а с 2022 года представляет певца SHAMAN.
Российский певец SHAMAN отреагировал на новость о смерти своего пресс-секретаря, журналиста Антона Коробкова-Землянского. Певец подчеркнул, что журналист был для него другом. Артист пожелал ему «Царствия Небесного», сопроводив слова скорби недавним фото покойного.
Напомним, что мужчина находился дома с женой, когда внезапно начал задыхаться. Женщина вызвала скорую помощь, но, к сожалению, спасти его не удалось.
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«Вызов поступил из квартиры Коробкова-Землянского вчера около 22:10 мск. По предварительным данным, причиной гибели стала острая сердечно-сосудистая недостаточность», — сказал собеседник агентства.
Российский певец SHAMAN отреагировал на новость о смерти своего пресс-секретаря, журналиста Антона Коробкова-Землянского. Певец подчеркнул, что журналист был для него другом. Артист пожелал ему «Царствия Небесного», сопроводив слова скорби недавним фото покойного.
Напомним, что мужчина находился дома с женой, когда внезапно начал задыхаться. Женщина вызвала скорую помощь, но, к сожалению, спасти его не удалось.
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Дарья Осипова