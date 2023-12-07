Стала известна причина стрельбы школьницы в Брянске

Фото: istock / Paolo Cordoni
Девочка, утроившая стрельбу в брянской школе, ранее была жертвой травли одноклассников. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Сообщение о стрельбе в гимназии №5 поступило в 9:15. Ученица 8А класса 14-летняя Алина А. принесла в школу ружье, спрятав его в тубусе, поднялась в классный кабинет, где шел урок биологии, и начала стрелять по одноклассникам, а затем покончила собой.
По данным канала, восьмиклассницу травили еще с младших классов. Это могло стать причиной сегодняшней трагедии, так как девочка стреляла по мальчикам.
Также одноклассники девочки рассказали SHOT, что она была очень странной, не сидела в социальных сетях и практически не общалась с другими детьми.
На данный момент количество раненых после стрельбы увеличилось до пяти. Два человека, включая её, погибли.
Читайте также:
В Госдуме показали оружие, из которого стреляла школьница в Брянске
ФСБ задержала жителя Калининградской области за госизмену
Антифашист ранил ножом одного из напавших неонацистов в российском городе
Алина Юрчак