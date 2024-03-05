Стала известна причина возвращения Superjet авиакомпании «Россия» в Петербург

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Накануне, 4 марта, самолёт авиакомпании «Россия» выполнял рейс из Санкт-Петербурга в Челябинск. Когда лайнер находился на высоте примерно 9,5 тысячи метров, в одном из двигателей возник пожар и Superjet экстренно вернулся в аэропорт Пулково.
В 18:13 Superjet совершил благополучную посадку в петербургском аэропорту. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. При обследовании загоревшегося первого двигателя было обнаружено частичное отслоение теплоизоляции створки капота реверсивного устройства и отсутствие заглушки порта. По всей видимости, эти причины и вызвали возгорание.
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Александр Бойцов