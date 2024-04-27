Стала известна роль Курбонова в совершении теракта в «Крокусе»

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Басманный районный суд города Москвы арестовал 12-го фигуранта по уголовному делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле», который произошел 22 марта. Задержанным оказался 23-летний гражданин Таджикистана Джумахон Курбонов, который предоставил исполнителям денежные средства для совершения преступления. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Правоохранители установили, что Курбонов снабдил сообщников средствами связи, которые периодически оплачивал.
Установлено, что до своего ареста Курбонов проживал в столичном хостеле. Уроженец Таджикистана работал в России неофициально.
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