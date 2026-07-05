В Кузбассе возбудили дело после гибели грудничка в автомобиле, где находилась мать
В Кузбассе следователи возбудили уголовное дело после гибели младенца в автомобиле. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на СУСК по Кемеровской области.
Отмечается, что инцидент случился утром 4 июля в деревне на берегу реки Томь. Женщина находилась в машине со своей маленькой дочерью — в какой-то момент гражданка заметила, что ребёнок перестал подавать признаки жизни. Спасти грудничка не удалось.
Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят необходимые процессуальные действия, чтобы выяснить все обстоятельства трагедии. Для определения точной причины смерти назначили судебно-медицинскую экспертизу.
Ранее «Радио 1» передавало, что на Бруклинском мосту в Нью-Йорке вспыхнул пожар из-за фейерверков, запущенных прямо с конструкции. Возгорание произошло в день, когда США отмечали 250-летие принятия Декларации независимости — этот праздник традиционно приходится на 4 июля.
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