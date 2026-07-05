В Кузбассе возбудили дело после гибели грудничка в автомобиле, где находилась мать

05 июля 2026, 07:21

В Кузбассе завели уголовное дело после гибели девочки-младенца в машине

Фото: iStock/Chalabala

В Кузбассе следователи возбудили уголовное дело после гибели младенца в автомобиле. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на СУСК по Кемеровской области.