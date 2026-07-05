Фейерверки на День независимости США подожгли Бруклинский мост

05 июля 2026, 06:24

На Бруклинском мосту вспыхнул пожар из-за салютов в честь Дня независимости США

Фото: iStock/Iuliia Mykhailova

Во время празднования Дня независимости США на Бруклинском мосту в Нью-Йорке вспыхнул пожар из-за фейерверков, запущенных прямо с конструкции. Об этом сообщает газета New York Post (NYP).





Согласно материалу, салюты взрывались над Ист-Ривер — их запуск с пролёта моста привёл к возгоранию сразу на нескольких участках. Насколько серьёзно пострадала конструкция, пока не уточняется.





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«Сначала я подумала, что так и задумано, но потом испугалась, что все взорвется», — рассказала очевидица, которая смотрела красочное шоу с набережной Бруклина.