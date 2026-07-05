Фейерверки на День независимости США подожгли Бруклинский мост
На Бруклинском мосту вспыхнул пожар из-за салютов в честь Дня независимости США
Во время празднования Дня независимости США на Бруклинском мосту в Нью-Йорке вспыхнул пожар из-за фейерверков, запущенных прямо с конструкции. Об этом сообщает газета New York Post (NYP).
Согласно материалу, салюты взрывались над Ист-Ривер — их запуск с пролёта моста привёл к возгоранию сразу на нескольких участках. Насколько серьёзно пострадала конструкция, пока не уточняется.
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«Сначала я подумала, что так и задумано, но потом испугалась, что все взорвется», — рассказала очевидица, которая смотрела красочное шоу с набережной Бруклина.На опубликованном на YouTube-канале NYP клипе видно, как после серии взрывов пиротехники один из фрагментов моста загорается. Огонь охватил небольшую часть сооружения, однако все очаги удалось погасить в течение минуты.
Пожар произошёл в день, когда США отмечали 250-летие принятия Декларации независимости — этот праздник традиционно приходится на 4 июля. Напомним, что этой ночью президент России Владимир Путин провел со своим американским коллегой Дональдом Трампом телефонный разговор, во время которого лидер РФ поздравил президента США со знаменательной датой.