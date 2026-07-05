В Красноярском крае бесправник на ВАЗ-2104 устроил смертельное ДТП
В Красноярском крае в результате столкновения легкового автомобиля с грузовой фурой погибли четыре человека. Об этом сообщили в региональном главке МВД.
Трагедия произошла утром на 1142-м километре автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» в Иланско-Нижнеингашском округе. За рулём ВАЗ-2104 находился 22-летний парень без водительских прав. Он выехал на полосу встречного движения и врезался в фуру Foton.
В результате аварии водитель авто и три его пассажира, включая как минимум одного несовершеннолетнего, скончались от полученных травм. Сейчас на место происшествия прибыла скорая помощь, там также работают следователи и сотрудники Госавтоинспекции. Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Приморье гигантский тунец весом около 200 килограммов едва не потопил лодку с рыбаками, когда мужчины вышли на промысел. Стоит учитывать, что такой огромной добычей, как правило, приходится бороться около часа, а потом не меньше усилий требуется, чтобы довезти рыбу до берега.
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