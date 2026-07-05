В Красноярском крае бесправник на ВАЗ-2104 устроил смертельное ДТП

05 июля 2026, 07:31

Столкновение ВАЗ-2104 с фурой в Красноярском крае унесло жизни четырёх человек

Фото: iStock/Aleksei Andreev

В Красноярском крае в результате столкновения легкового автомобиля с грузовой фурой погибли четыре человека. Об этом сообщили в региональном главке МВД.