Стала известна судьба незаконно пересекшего российскую границу велосипедиста из Франции
Суд Приморского края признал французского велогонщика Сехили виновным в незаконном пересечении границы России и назначил ему штраф в 50 тыс. рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
При расчёте суммы учли время, проведённое спортсменом в СИЗО. После оглашения приговора его освободили прямо в зале заседаний. Прокурор запрашивал штраф в размере 100 тыс. рублей, однако суд с учётом смягчающих обстоятельств снизил взыскание.
Представители защиты просили снять с Сехили меру пресечения и позволить ему уехать домой — ходатайство удовлетворили. В интервью РИА Новости спортсмен обратился к семье, выразил надежду на скорую встречу и призвал родных верить в его возвращение.
По данным Le Monde, Сехили задержали 6 сентября во Владивостоке. Он пытался побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде и дважды заезжал на территорию России через контрольно‑пропускные пункты, расположенные примерно в 200 км друг от друга.
Сам фигурант — профессионал с 11 победами на велогонках. В 2022 году он выиграл престижный тур Divide протяжённостью около 4,500 км, проходящий от Канады до границы с Мексикой.
