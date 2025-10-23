Стала известна судьба незаконно пересекшего российскую границу велосипедиста из Франции

23 октября 2025, 12:40

РИА Новости: Велосипедиста из Франции Сехили оштрафовали на 50 тыс. и отпустили

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Суд Приморского края признал французского велогонщика Сехили виновным в незаконном пересечении границы России и назначил ему штраф в 50 тыс. рублей. Об этом сообщает РИА Новости.