Президент Бразилии объявил траур в память о 61 жертве авиакатастрофы

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Бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва в связи с произошедшей в стране авиакатастрофой объявил трехдневный траур. Трагедия случилась в штате Сан-Паулу. 61 человек погиб.
«В память о 61 жертве трагического инцидента в Виньеду объявляем официальный траур в стране на 3 дня», — написал лидер Бразилии в соцсети Х.
В пятницу, 9 августа, пассажирский самолет ATR-72, вмещающий 68 человек, потерпел крушение в муниципалитете Виньеду в 13:22 по местному времени. На момент катастрофы в самолете находился 61 человек — 57 пассажиров и 4 члена экипажа. За минуту до авиакрушения он находился на высоте 17 200 футов. ATR-72 следовал из города Каскавел в Гуарульюс. Все, находящиеся на борту, погибли.
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