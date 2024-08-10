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Президент Бразилии объявил траур в память о 61 жертве авиакатастрофы

10 августа 2024, 07:45
Фото: istock/Kesu01

Фото: istock/Kesu01

Бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва в связи с произошедшей в стране авиакатастрофой объявил трехдневный траур. Трагедия случилась в штате Сан-Паулу. 61 человек погиб.


«В память о 61 жертве трагического инцидента в Виньеду объявляем официальный траур в стране на 3 дня», — написал лидер Бразилии в соцсети Х.

В пятницу, 9 августа, пассажирский самолет ATR-72, вмещающий 68 человек, потерпел крушение в муниципалитете Виньеду в 13:22 по местному времени. На момент катастрофы в самолете находился 61 человек — 57 пассажиров и 4 члена экипажа. За минуту до авиакрушения он находился на высоте 17 200 футов. ATR-72 следовал из города Каскавел в Гуарульюс. Все, находящиеся на борту, погибли.

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#рф
#бразилия
Шесть беспилотников ВСУ уничтожили на подлете к предприятию в Ярославле
10 августа 2024, 08:07

Фото: istock/rancho_runner

Беспилотники ВСУ этой ночью, 10 августа, пытались атаковать одно из предприятий в Ярославской области и были уничтожены еще на подлете. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Михаил Евраев. По данным Минобороны России, в регионе уничтожили шесть БПЛА.
«На месте их падения разрушений и пострадавших нет. В зоне обнаружения работают экстренные службы», — написал глава региона.
Евраев также добавил, что на территории Ярославской области могут оставаться обломки беспилотников, которые важны для следствия. При обнаружении, он просит не приближаться к ним, а сообщать об этом по номеру 112.

Ранее сообщалось, что прошлым вечером, 9 августа, в городе Курчатов под Курском отключилось электричество после падения обломков украинского беспилотника на подстанцию. Как отмечал врио губернатора региона Алексей Смирнов, обломки дрона упали на трансформаторную подстанцию, после чего там возник пожар. Энергоснабжение в городе пропало.

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#ярославское направление
#предприятие
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В Магаданской области мужчину обвинили в истязании 13-летнего пасынка
10 августа 2024, 08:03

Фото: Фотобанк Московской области

В Магаданской области следователи обвиняют мужчину в истязании и угрозе убийством тринадцатилетнему пасынку. Об этом сообщает региональный СУСК РФ.
По информации следствия, обвиняемый с марта 2023 года по июнь 2024 года проживал вместе с женщиной и ее сыном в поселке Усть-Омчуг Тенькинского района. Мужчина испытывал к ребенку неприязнь и относился к нему жестоко, причиняя физические и психологические страдания.

«С целью повлиять на дачу подростком показаний при рассмотрении гражданского иска о лишении его матери родительских прав, 5 августа 2024 года мужчина высказал в адрес 13-летнего пасынка угрозы убийством и физической расправой», — добавили в следственном комитете.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, следователи просят суд избрать его меру пресечения в виде заключения под стражу.

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#суд
#следователи
#обвинение
#мужчина
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В трех регионах России ввели режим КТО: какие меры и ограничения он вводит?
Изъятие транспорта и проникновение в помещения: в трех регионах ввели режим КТО
10 августа 2024, 06:40

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

В трех регионах России – Курской, Брянской и Белгородской областях – с 9 августа вводится режим контртеррористической операции (КТО). Как объясняет Национальный антитеррористический комитет (НАК), решение принято в связи с предпринятой Киевом «беспрецедентной попыткой дестабилизации обстановки» в ряде регионов России. Что известно на данный момент об обстановке в ​приграничных регионах и детали режима КТО – в материале «Радио 1».

Заявление НАК и введение КТО


Национальный антитеррористический комитет подчеркнул, что на фоне попыток украинских властей дестабилизировать обстановку в ряде регионов России вводится режим контртеррористической операции. В связи с этим принимаются дополнительные меры по обеспечению безопасности, поддержанию правопорядка и усилению охраны объектов.

«Организовать с девятого августа 2024 года проведение контртеррористических операций в Белгородской, Брянской и Курской областях. Решение принято в целях обеспечения пресечения угроз совершения террористических актов диверсионно-разведывательными формированиями противника председателем Национального антитеррористического комитета, директором ФСБ России А.В. Бортниковым», – сообщается в сообщении.



Усиление полномочий властей


Введение режима КТО подразумевает ряд мер и временных ограничений. Так, усиливаются меры безопасности в районах, где действуют КТО, разрешается проверка документов и досмотр транспортных средств и лиц. Также может быть ограничено передвижение в любом месте и любое время.

Власти уполномочены усиливать охрану общественного порядка и защиту объектов, которые обеспечивают жизнедеятельность населения, а также могут запретить продажу оружия и алкоголя.


Разрешение на конфискацию транспортных средств и проникновение в помещения


Власти также получают право конфисковывать транспорт частных компаний и государственных организаций для доставки людей, нуждающихся в медицинской помощи в больницы или для преследования подозреваемых в терроризме. Они также могут изымать транспортные средства граждан в «неотложных ситуациях».

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов, обеспечивающие соблюдение КТО, могут свободно входить в жилые и нежилые здания и на земельные участки, принадлежащие физическим лицам и организациям.

Кроме того, власти могут отключать телекоммуникационные услуги, ограничивать использование сетей и средств связи, отслеживать телефонные разговоры и «иную информацию, передаваемую по каналам телекоммуникационных систем».

В каких регионах ранее уже вводили режим КТО


В мае 2023 года в Белгородской области уже действовал режим контртеррористической операции. Об этом сообщал губернатор Вячеслав Гладков, ссылаясь на то, что на территорию Грайворонского района области проникла украинская диверсионно-разведывательная группа. Федеральные вооруженные силы России совместно с пограничниками, Росгвардией и ФСБ России провели успешную операцию по уничтожению противника.

В Курской области также был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Это позволило при необходимости ограничить доступ людей и транспорта в определенные районы. По распоряжению временно исполняющего обязанности губернатора Алексея Смирнова в регионе был объявлен режим чрезвычайной ситуации для ликвидации последствий военных рейдов противника.

20 октября 2022 года на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей объявлялось военное положение. Президент России Владимир Путин напомнил тогда, что соответствующий режим действовал до вхождения регионов в состав Российской Федерации.

Первая реакция общественности


Ночью 10 августа, после объявления режима КТО в Брянской области, военный корреспондент Юрий Котенок опубликовал в Telegram-канале сообщение, в котором потребовал ввести режим КТО в ряде других регионов. С этой целью он обратился к президенту и руководству НАК.

«Товарищ верховный главнокомандующий! Уважаемые представители Национального Антитеррористического комитета, необходимо вводить режим проведения Контртеррористической операции еще в ряде регионов. Пока не поздно», – отмечается в публикации автора.

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Мэр Суджи прокомментировал заявления Украины о захвате города

На Украине рассказали о причине атаки на Курскую область
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Мэр Суджи прокомментировал заявления Украины о захвате города
10 августа 2024, 06:11

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Мэр города Суджи в Курской области прокомментировал сообщение Украины о том, что город оккупирован Вооруженными силами республики (ВСУ). В интервью РИА Новости он заявил, что это ложь и никакого захвата не было, а также призвал людей не верить вражеской пропаганде.
«Суджа наша, не верьте украинской пропаганде. И не сейте панику», – призвал Слащев.

Ранее было распространено видео, на котором четыре бойца ВСУ с украинскими флагами стоят на фоне здания в Судже с надписью «Газпром».

С 9 августа в Брянской, Курской и Белгородской областях действует режим КТО. В НАК заявили, что Киев решил атаковать Курскую область и тем самым предпринял беспрецедентную попытку дестабилизировать ситуацию в России.

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#украина
#всу
#курская область
#брянская область
#белгородская область
#россия
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Генконсульство РФ высказалось об экстрадиции задержанного на Кипре россиянина
10 августа 2024, 05:35

Фото: iStock/Zolnierek

Генеральное консульство России желает провести телефонный разговор с Артуром Петровым, который был задержан на Кипре и экстрадирован в США. Об этом в интервью РИА Новости заявил генеральный консул России в Нью-Йорке Александр Захаров.
«Запрашиваем телефонный контакт, где находится, в каком изоляторе. Прежде всего, телефонный разговор. Параллельно мы консульское посещение запрашиваем», – высказался Захаров.

Ранее Министерство юстиции США сообщило, что задержанный на Кипре 33-летний гражданин России Артур Петров экстрадирован в Соединенные Штаты.

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#кипр
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Катер столкнулся с крейсером «Аврора» в Санкт-Петербурге
МВД: катер столкнулся с крейсером «Аврора» в Санкт-Петербурге
10 августа 2024, 04:48

Фото: istockphoto / adandr

В Санкт-Петербурге катер столкнулся с крейсером «Аврора». Об этом сообщается в Telegram-канале управления на транспорте МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу.
Инцидент произошел около 22:40 9 августа. Когда на место происшествия прибыли полицейские, они обнаружили, что капитан катера не справился с управлением и навалился на крепления швартовых бочек крейсера. После этого нарушитель скрылся с места происшествия. В результате никто не пострадал.

В настоящее время осуществляется проверка. Капитан катера доставлен в отделение полиции для дальнейшей проверки.

Ранее в Санкт-Петербурге, возле Благовещенского моста, на Неве столкнулись моторные лодки. В результате пострадавшие отсутствуют.

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#полиция
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Ракетная опасность объявлена в Курской области
Врио губернатора Смирнов: в Курской области объявлена ракетная опасность
10 августа 2024, 04:19

Фото: istock / Harry Wedzinga

В Курской области объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
Тревога была объявлена в 03:33. Жителям рекомендовали укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами. Через шесть минут ракетная угроза была отменена.

«Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности», – заявил губернатор.

С 9 августа в Брянской, Курской и Белгородской областях действует режим КТО. В НАК заявили, что Киев решил атаковать Курскую область и тем самым предпринял беспрецедентную попытку дестабилизировать ситуацию в России.

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В Курской области вводится режим КТО
#курская область
#белгородская область
#брянская область
#россия
#украина
#всу
#тревога
#ракетная опасность
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Многодетная россиянка признала себя виновной в торговле детьми
Многодетная москвичка признала себя виновной в торговле детьми
10 августа 2024, 03:51

Фото: iStock/Rawf8

Многодетная мать из Москвы Юлия Логинова признала себя виновной в торговле детьми и заявила, что планирует заключение сделки со следственными органами, передает ТАСС со ссылкой на источник в полиции.
Утверждается, что россиянка полностью признала свою вину и активно сотрудничает со следствием. Логинова также планировала подписать досудебное соглашение о сотрудничестве, однако это ходатайство было отклонено.

«Причастность к инкриминируемым преступлениям подтверждена как показаниями самих обвиняемых, так и результатами осмотра их мобильной и компьютерной техники, документацией органов ЗАГС и заключением молекулярно-генетических экспертиз», – поделился собеседник агентства.

Ранее в ходе процесса суд вынес постановление о запрете на определенные действия одной из обвиняемых – Натальи Тараненко. Согласно документам следствия, женщина совершила сделку с младенцем в 2020 году.

Позже выяснилось, что сотрудники Следственного комитета (СК) России провели ДНК-тесты, чтобы установить личности всех фигурантов дела о торговле новорожденными детьми в Москве.

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#торговля
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#суд
#задержание
#уголовное дело
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Самолет Трампа экстренно посадили в Монтане
Самолет Трампа совершил аварийную посадку в Монтане
10 августа 2024, 03:37

Фото: iStock/Diy1

Самолет кандидата от Республиканской партии на предстоящих выборах Дональда Трампа совершил экстренную посадку в штате Монтана, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на правоохранительные органы.
У Трампа запланирован митинг в [городе] Бозмен в [штате] Монтана в пятницу вечером, но его частный самолет приземлился в Биллингсе в Монтане в пятницу днем», – говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что Бозмен располагается в 240 километрах от Биллингса.

Ранее, в предвыборном штабе вице-президента Камалы Харрис заявили, что Трамп не желает бороться за избирателей и покидать свое поместье, чтобы посетить сомневающиеся штаты.

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