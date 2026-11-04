Стала известна судьба пропавшего в Петербурге ребёнка

04 ноября 2026, 01:45

Пропавшего в Петербурге подростка нашли живым

Фото: iStock/Chalabala

В Санкт‑Петербурге благополучно завершились поиски 12‑летнего Артемия. Мальчика обнаружили волонтёры отряда «ЛизаАлерт», сообщает «78.ru».