Стала известна судьба пропавшего в Петербурге ребёнка
В Санкт‑Петербурге благополучно завершились поиски 12‑летнего Артемия. Мальчика обнаружили волонтёры отряда «ЛизаАлерт», сообщает «78.ru».
Подросток пропал 2 ноября. По словам его мамы Ирины, накануне вечером они поссорились, после чего ребёнок ушёл из дома. Раньше мальчик никогда не сбегал.
Волонтёры проверили возможные места пребывания Артемия: искали у друзей и в музыкальной школе, но там его не оказалось. По ориентировкам, ребёнок мог находиться в северной части города — в зоне от «Комендантского проспекта» до «Садовой» либо от «Садовой» до «Парнаса». Особое внимание уделяли станциям фиолетовой и синей веток метро.
Для поисков группа «ЛизаАлерт» организовала дежурства на 12 станциях метрополитена, а также патрулировала улицы, осматривала торговые центры и вокзалы. В операции участвовало свыше 30 добровольцев. В результате Артемия нашли, он жив и в безопасности.
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