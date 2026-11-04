Жертвами лобового столкновения в Дагестане стали два человека
На 88‑м километре трассы «Махачкала — Верхний Гуниб» столкнулись автомобили. Жертвами аварии стали два человека, сообщает Госавтоинспекции Дагестана.
По предварительным данным, вечером 3 ноября водитель «ВАЗ‑2114» выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной Lada Vesta, которой управлял 37‑летний мужчина. В результате ДТП погибли автомобилист и находившийся в салоне первого транспортного средства пассажир. От сильного лобового удара переднюю часть кузова «ВАЗ‑2114» полностью деформировало.
Сейчас по факту аварии идёт проверка. Правоохранители выясняют все детали и обстоятельства случившегося.
Ранее мощный пожар произошёл в Тюменской области. Его жертвами стали два человека.
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