Танкер попал под обстрел недалеко от Омана
Неизвестные силы атаковали танкер в акватории Омана. Об этом проинформировал Центр координации морских торговых перевозок (UKMTO).
Согласно поступившему сообщению, инцидент произошел в 14 морских милях северо-восточнее населенного пункта Лима. В машинное отделение судна попали два неопознанных снаряда.
Оперативные данные указывают на то, что в результате происшествия обошлось без человеческих жертв. Также не зафиксировано никакого экологического ущерба. Представитель службы безопасности поврежденного танкера подтвердил факт поражения цели, однако воздержался от комментариев относительно типа примененного вооружения. В настоящее время судно сохраняет ход, его техническое состояние оценивается как стабильное. Причины и исполнители атаки выясняются.
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