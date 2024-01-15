Стала известна судьба рыбака, пропавшего 1 января в Иркутской области

Фото: iStock/Natali_ua
В Иркутской области спасли рыбака, который считался пропавшим с 1 января, об этом сообщает МЧС по региону в своём Telegram-канале.
Мужчину обнаружили в лесу в Тайшетском районе. Пропавший 1 января рыбак был найден только 14 числа. При этом, как сообщили в в МЧС, мужчина находился в удовлетворительном состоянии.
Напомним, 12 января стало известно о спасательной операции, которую проводят сотрудники МЧС Бурятии. В регионе пятеро мужчин откололись на льдине и уплыли по озеро Байкал.
Читайте также:
В Бурятии спасают рыбаков, уплывших на оторвавшейся льдине в Байкал
Спасатели рассказали подмосковным рыбакам о правилах безопасности при подлёдном лове
Сотрудники «Мособлпожспас» провели профилактические беседы с рыбаками
«Пострадавший был найден в удовлетворительном состоянии, в медицинской помощи не нуждался. В 19:50 передан родственникам в поселок Венгерка», — подчеркнули представители МЧС.
Читайте также:
В Бурятии спасают рыбаков, уплывших на оторвавшейся льдине в Байкал
Спасатели рассказали подмосковным рыбакам о правилах безопасности при подлёдном лове
Сотрудники «Мособлпожспас» провели профилактические беседы с рыбаками
Евгения Парфентьева