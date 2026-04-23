Достижения.рф

Под Рязанью нашли тела годовалого ребёнка и его матери с признаками убийства

Фото: Istock/aradaphotography

В Рязанской области следователи обнаружили тела женщины и годовалого ребёнка в жилом доме. Об этом сообщает Следственный комитет России.



Трагедия произошла в ночь на 23 апреля в посёлке Кадом. В одном из жилых домов следователи обнаружили тела 26-летней женщины и её годовалого сына. Судебно-медицинская экспертиза зафиксировала признаки насильственной смерти.

Следствие подозревает в совершении преступления ранее судимого сожителя погибшей. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Правоохранители разыскивают предполагаемого преступника.

Ранее в Подмосковье мужчина избил ребёнка деревянной палкой и бросил его одного.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0