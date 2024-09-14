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Стала известна судьба жильцов пострадавшего от пожара дома в Дагестане

Жителей многоквартирного дома в Дербенте после пожара разместят в ПВР
14 сентября 2024, 23:49
Фото: istockphoto/Distortion Media

Фото: istockphoto/Distortion Media

Жителей многоквартирного дома в дагестанском Дербенте после пожара размести. в пунктах временного размещения (ПВР). Об этом сообщается на сайте администрации города.
«Жильцов дома по улице Тагиева, 35е, где загорелся электрический щиток, разместят в пункте временного содержания», – сообщили власти о судьбе граждан.

Управление Следственного комитета (СК) России по Республике Дагестан в своем Telegram-канале сообщило, что проводит проверку по факту пожара. В пострадавшем доме работают следователи и криминалисты.



В ведомстве рассказали, что в результате пожара отравились двое местных жителей, которые в момент возгорания находились в лифте. Они были госпитализированы, но спасти их не удалось.

Ранее пожар произошел на рыбном заводе в дагестанском Кизляре. В результате инцидента никто не пострадал.

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#ск рф
В Москве произошел конфликт с применением оружия
Прокуратура: конфликт с применением оружия произошел в Москве
14 сентября 2024, 23:14

Фото: iStock/nixki

Конфликт между группой гражданских лиц с применением оружия произошел в юго-западной части Москвы, информация о пострадавших в данный момент отсутствует. Информацию об этом сообщила столичная прокуратура.
Инцидент произошел возле ресторана на улице Гарибальди. Причина столкновения пока не установлена.

«Ход и результаты процессуальной проверки на контроле в прокуратуре», – отметили в ведомстве. На опубликованных кадрах молодой человек несколько раз выстреливает в воздух.

В начале сентября возле одного из ресторанов в районе Малой Бронной в Москве произошла драка, в ходе которой было применено оружие. По сообщениям СМИ, очевидцы слышали не менее пяти выстрелов.

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#оружие
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#прокуратура
#сми
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Хотел отомстить соседке и убил ребенка: В Калининграде задержали поджигателя
Четырехлетний мальчик погиб во время поджога дома из мести в Калининграде
14 сентября 2024, 21:31

Фото: СУ СК по Калининградской области

В Калининграде в результате поджога дома из мести погиб 4-летний ребенок. Об этом сообщает МВД региона в субботу 14 сентября.
Трагедия с малышом случилась накануне в СНТ «Победа» на Высоковольтной улице, где загорелся частный дом. После пожара в доме нашли тело мальчика. Позже криминалисты полиции определили очаг возгорания и причину пожара.

По данным полиции, пожар устроил 65-летний сосед, который хотел убить 59-летней жительницу дома. Но в итоге убил ребенка – внука женщины. А соседка смогла выбраться из пожара.

Убийца пробрался к дому соседей, облил горючей смесью веранду, поджег и сбежал. После задержания Мужчина признался, что хотел отомстить соседке, которая, по его мнению, не доплатила за строительные работы на ее участке.

Мужчину передали следователям СК.
«Уголовное дело возбудили по пунктам «в» и «е» части 2 статьи 105 УК – убийство малолетнего общеопасным способом», – сообщил следственный комитет по региону.

Поджигателю уже предъявили обвинение. Ему грозит пожизненное заключение.

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#ребёнок
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Фигурант дела Тимура Иванова владеет апартаментами в историческом особняке у Кремля
У фигуранта дела Иванова есть апартаменты в особняке у Кремля за 250 млн рублей
14 сентября 2024, 20:54

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

По ходу проведения следственных мероприятий по делу экс-замминистра обороны Тимура Иванова были обнаружены двухсотметровые апартаменты в историческом особняке около Кремля, принадлежащие предпринимателю Сергей Бородину. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на имеющиеся в распоряжении судебные документы.
Отмечается, что речь идёт об апартаментах площадью 233,7 квадратных метра, расположенных в историческом особняке в 3-м Кадашевском переулке вблизи Кремля. В особняке архитектора Адольфа Эрихсона в настоящее время находится престижный комплекс в стиле лофт. Рыночная стоимость квартиры Бородина оценивается в 250 миллионов рублей.

Также предпринимателю принадлежит участок в коттеджном посёлке на Новой Риге в селе Николо-Урюпино стоимостью 23 миллиона рублей и 60 соток земли на берегу Волги с видом на затопленную колокольню Калязина.

Бородин проходит фигурантом по делу обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере Иванова.

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#хищение
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#недвижимость
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МЧС: В воронежском селе Ямное ликвидируют крупный пожар
14 сентября 2024, 19:56

Фото: istockphoto/Distortion Media

В селе Ямное Воронежской области спасатели и волонтёры пытаются справиться с крупным возгоранием. Там ландшафтный пожар перекинулся на частные домовладения и хозяйственные постройки.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России, изначально поступило сообщение о тлеющей сухой траве и лесной подстилке. Однако затем поднялся сильный ветер, который раздул пламя. К тому же огонь перекинулся на деревянные домовладения жителей села. По предварительным данным, в Ямном от пожара пострадали три дома.

Местные жители сообщают, что от массовых застроек огонь отделяют всего около 200 метров. В данный момент к борьбе с пламенем привлечены более 50 человек личного состава пожарно-спасательной части и 17 единиц специальной техники, задействован пожарный вертолёт МЧС. Решается вопрос о возможной эвакуации жителей населённого пункта.

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#воронежская область
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«Закрыли перед мной дверь»: Многодетная мать умерла в машине дочери после отказа врачей помочь
14 сентября 2024, 18:49

Фото: istock / gorodenkoff

В Твери скончалась женщина, так и не получив необходимой медицинской помощи. Без матери остались два несовершеннолетних ребенка и 21-летняя дочь. Также без бабушки остался маленький внук.
В материале «Радио 1» расскажем детали этого трагического случая.

«Ожидайте»

Утром 24 декабря 2021 года Анне Комаровой стало плохо — дочь Вадислава вызвала бригаду скорой помощи. Со слов девушки, у матери сильно болели голова и живот, немели конечности, ее тошнило и рвало, а при попытке встать — Анна теряла сознание.

Прибывшие медики поставили диагноз «тахикардия», сделали укол и уехали. Но Анне так и не становилось лучше — ее лицо было бледное с синяками под глазами, даже язык приобрел синий оттенок.

«В 11:30 был вызван участковый терапевт. В 12 часов маме стало еще хуже, и я повторно пыталась вызвать «скорую помощь». В вызове мне отказали, сказав: «Вызывайте участкового врача на дом», — расскзаала Владислава изданию «КП»-Тверь».
После 13:00 из поликлиники явилась врач-терапевт, поставив предварительный диагноз «панкреатит». Она сообщила, что необходимо срочно вызывать «скорую» для госпитализации. Девушка попыталась вызвать медиков, но кроме «ожидайте» ничего больше не слышала.
Фото: istock / Semen Salivanchuk

К 15:30, когда Анне становилось хуже, Владислава приняла решение везти маму в больницу на своей машине. К тому моменту женщина уже почти не могла самостоятельно передвигаться.

Умерла в машине у дочери

Дочка отправилась в городскую больницу № 6 на улице Орджоникидзе, предполагая, что она ближе всех.

«Мне ответили: "Мы не можем вам помочь, езжайте в другую больницу". Я умоляла их помочь ей, так как боялась, что уже не довезу. Они закрыли перед мной дверь», — рассказала Владислава.
После безрезультатных попыток призвать к помощи медиков этой больницы она вернулась автомобилю — мать уже потеряла сознание.

«Я тут же начала кричать, мой младший братик бил им в дверь, я кричала: Помогите!"», — вспоминает потерявшая мать девушка.
Анна Комарова ушла из жизни около шестой горбольницы в машине дочки. Лишь после этого тело россиянки забрали. Как утверждает Владеслава, женщину на входе дважды уронили.
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«Скорая» так и не приехала

Убитая горем дочь добавила, что даже вечером бригада скорой помощи не была найдена.

«Ситуация в семье Комаровых из Твери, где 24 декабря умерла мама, находится на контроле в Минсоцзащиты и Миндемографии, семье оказывается помощь в решении бытовых вопросов, в организации похорон, а также в оформлении родственниками опеки над детьми. Семья будет находиться на контроле вплоть до завершения оформления документов и далее ей будет оказываться вся необходимая помощь», — дали официальный комментарий к ситуации в пресс-службе правительства Тверской области.
Региональный Минздрав со своей стороны организовал внутреннюю служебную проверку. Будет ли от неё толк, пока не ясно. Правоохранительные органы Тверской области не комментировали произошедшее.

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Директора китайского ресторана в Москве арестовали за отравление китайцев
Директора китайского ресторана в Москве арестовали после отравления граждан КНР
14 сентября 2024, 18:21

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

В Москве почти на 2 месяца арестовали директора китайского ресторана, в котором отравились граждане Китая. Об этом 14 сентября сообщают суды общей юрисдикции Москвы.
«В отношении Екатерины Шаповаловой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста 1 месяц 30 суток, до 13 ноября 2024 года», – сообщает пресс-служба суда.
По предварительным данным, в московском ресторане отравилась группа китайских туристов, которые ели карпа с рисом на пару. После посещения ресторана в больницу попали четыре китайца с температурой и другими признаками отравления.

Уголовное дело возбудили по пунктам «а, б» части 2 статьи 238 УК – нарушение требований безопасности в сфере товаров и услуг. Исходя из статей обвинения, к преступлению имеет отношения группа лиц. Также испорченные продукты отнесли к категории товаров для детей.

Подробности отравления и что именно стало его причиной, сейчас устанавливают следователи и сотрудники органов санитарного надзора.

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Четверо пьяных хулиганов с бензопилами разнесли магазин в Ленинградской области
Пьяные хулиганы с бензопилами разгромили магазин в Ленинградской области
14 сентября 2024, 17:29

Фото: istockphoto/porpeller

Полицейские во Всеволожском районе Ленинградской области задержали четверых подозреваемых в злостном хулиганстве. Трое жителей Выборга и один уроженец Ставрополья с бензопилами наперевес разгромили продуктовый магазин в посёлке Агалатово.
В районный отдел полиции поступил сигнал о конфликте между покупателями и персоналом небольшой торговой точки, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 14 сентября. Подъехавшие правоохранители застали уже разгромленный магазин. По словам продавцов, нетрезвые покупатели использовали в качестве аргументов в споре две бензопилы.

Авторов мини-резни бензопилой по горячим следам нашли в расположенном неподалёку вагончике-бытовке. Ставропольцу было 32 года и он явно верховодил в компании троих жителей Северо-Запада, которым было от 17 до 19 лет. Все четверо задержаны, бензопилы у них изъяли. Эксперты оценивают ущерб, нанесённый громилами. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Пьяная петербурженка избила солиста Мариинки
В Петербурге пьяная женщина разбила очки солисту Мариинки, у него травма глаза
14 сентября 2024, 16:48

Фото: iStock/maxim4e4ek

Жительница Петербурга в состоянии сильного алкогольного опьянения ударила в лицо мужчину, который получил травму глаза из-за стекла разбившихся очков. Об этом сообщает пресс-служба главка МВД России по региону.
Отмечается, что инцидент произошёл в четверг в районе 03:24. В полицию поступило сообщение о том, что женщина в баре ударила в глаз 45-летнего солиста Мариинского театра. В результате удара его очки разбились, а осколок линзы попал в глаз.

Пострадавшего госпитализировали с открытой травмой правого глазного яблока с внутренними повреждениями. Ему оказали необходимую медицинскую помощь и отпустили на амбулаторное лечение.

В пятницу виновница инцидента была задержана и доставлена в отделение полиции. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Нет тела — нет дела: Сожитель сделал так, чтобы жену не смогли похоронить и отделался малым сроком
Расчленивший супругу нижегородец вышел на свободу спустя четыре года колонии
14 сентября 2024, 15:58

Фото: istock / beekeepx

На свободу вышел житель Нижнего Новгорода Нарек Багдасарян, расчленивший 30-летнюю гражданскую жену и мать годовалого ребенка Галину Соколову. Женщину не смогли похоронить, ведь тело так и не было найдено. В материале «Радио 1» расскажем детали этого загадочного дела.

Красивая «любовь» во лжи

Нарек и Галина познакомились летом 2017 года. Тогда многие знакомые не могли понять, что такая видная красавица нашла в невзрачном мужчине. Сама девушка тогда была невероятно счастлива, 33-летний бизнесмен окружал её вниманием и заботой.

Брат убитой Алексей рассказал KP.RU, что в начале отношений мужчина закидывал Галину подарками и красиво ухаживал.

«Я не знаю, что ее могло привлечь в нем, но мне кажется, что повлиял круг общения. Она думала, что их ждет красивая и долгая любовь», — отмечает Алексей.
Однако счастье длилось недолго — будучи беременной, Галя узнала, что у Нарека есть супруга и трое детей. С того времени Багдасарян в корне изменился. Мужчина угрожал Галине, преследовал ее и перешел к рукоприкладству.

Соколова даже пригласила на разговор его жену и заявила, что не претендует на Нарека, но рожать будет в любом случае. Отношения Гали и Нарека постепенно сходили на нет, однако мужчина все же периодически подкарауливал бывшую возлюбленную и бил ее.
Фото: istock / PrathanChorruangsak

«Будет инвалидом, как ее мама»

Неожиданно для всех Нарек и Галина опять стали жить вместе. Ближе к родам мужчина заявил, что разводится с женой. По мнению брата, Галей управлял страх за себя и семью. Избивая беременную девушку, тиран обещал, что она «будет инвалидом, как ее мама».

13 июля 2020-го Галина Соколова вышла на работу в торговый центр и исчезла. Последним женщину видел Нарек. Именно он позже расскажет правоохранителям, что тело Галины разложено по пакетам в семи мусорных баках города.

Однако следователям так и не удалось найти тело женщины и доказать факт умышленного убийства. Только за непредумышленное убийство изверг получил 5 лет колонии.

Показания убийцы

Утром того злополучного 13 июля между парой вспыхнула ссора — мужчина снова обвинил Галину в неверности. Что после этого произошло — досконально неизвестно.

После задержания Багдасарян заявил, что отвез Галину на работу, а сына в детский сад. Якобы после этого он ее не видел. Когда в версии появились несостыковки, он признался что, ударил Галину кулаком по лицу. От удара женщина упала, ударилась головой о раковину, упала на кафельный пол и скончалась. Испуганный Багдасарян отвел ребенка в сад, вернулся домой, завернул тело в простыню и погрузил в «Газель».

Труп он увез на другой конец Нижнего Новгорода, там переложил в ВАЗ-2112 и поехал в отдел полиции на автомобиле товарища. К тому моменту брат Галины уже заявил о пропаже.

На следующее утро мужчина отвез труп в автосервис знакомых на окраине города, расчленил его, разложил по пакетам и развез по мусорным бакам в разных частях Нижнего Новгорода.
Фото: istock / Grape_vein

Нет тела — нет дела

Месяц активных поисков тела Галины ни к чему не привел.

«Для меня человек умер тогда, когда увидел его тело и похоронил. А с Галей я не знаю, что произошло, во что верить, ведь тело мы так и не нашли. Она очень сильно любила своего сына, она попросту не могла убежать и оставить его. К тому же, мы были очень близки, она мне все рассказывала. У нас же кроме друг друга и не было никого…», — признается Алексей.
Дело держалось исключительно на показаниях Багдасаряна и следах крови Галины в его автомобилях. Это и повлияло на итоговый приговор.

Стоит отметить, что Нарек крайне ловко водил следствие за нос. Это может говорить о том, что ему кто-то помогал, ведь сам Багдасарян не имел юридического образования и не знал всех нюансов судебного процесса.

Как утверждает Алексей, в колонии он начал выдвигать версии об исчезновении Галины, но после потери уважения среди сокамерников, начал сотрудничать с администрацией.
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«Дайте мне пожить нормально»

Сына Галины забрал двоюродный брат. Уже пятилетний мальчик называет своих дядю и тетю мамой и папой. Ребенку расскажут горькую правду о биологических родителях, когда тот подрастет.

Багдасарян лишен родительских прав. После освобождения преступника семья виделась с ним.

«Приезжали сюжет с телеканала снимать. Он убежал от нас и отказался говорить, только кричал: "Дайте мне пожить нормально, я только освободился"», — рассказывает Алексей.
Алексей по-прежнему пытается узнать что-то новое про сестру. Мужчина задает вопросы знакомым, которые могли бы что-то знать, не удаляет со своей страници фотографию сестры, если вдруг Галя жива и кто-то ее видел.

Брат надеется, что новости рано или поздно появятся. Тогда дело вновь заведут, однако уже по более серьезной статье — «Убийство».

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