Стала известна судьба жильцов пострадавшего от пожара дома в Дагестане

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Жителей многоквартирного дома в дагестанском Дербенте после пожара размести. в пунктах временного размещения (ПВР). Об этом сообщается на сайте администрации города.
«Жильцов дома по улице Тагиева, 35е, где загорелся электрический щиток, разместят в пункте временного содержания», – сообщили власти о судьбе граждан.
Управление Следственного комитета (СК) России по Республике Дагестан в своем Telegram-канале сообщило, что проводит проверку по факту пожара. В пострадавшем доме работают следователи и криминалисты.
В ведомстве рассказали, что в результате пожара отравились двое местных жителей, которые в момент возгорания находились в лифте. Они были госпитализированы, но спасти их не удалось.
Ранее пожар произошел на рыбном заводе в дагестанском Кизляре. В результате инцидента никто не пострадал.
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Александр Климов