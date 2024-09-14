МЧС: В воронежском селе Ямное ликвидируют крупный пожар

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В селе Ямное Воронежской области спасатели и волонтёры пытаются справиться с крупным возгоранием. Там ландшафтный пожар перекинулся на частные домовладения и хозяйственные постройки.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России, изначально поступило сообщение о тлеющей сухой траве и лесной подстилке. Однако затем поднялся сильный ветер, который раздул пламя. К тому же огонь перекинулся на деревянные домовладения жителей села. По предварительным данным, в Ямном от пожара пострадали три дома.
Местные жители сообщают, что от массовых застроек огонь отделяют всего около 200 метров. В данный момент к борьбе с пламенем привлечены более 50 человек личного состава пожарно-спасательной части и 17 единиц специальной техники, задействован пожарный вертолёт МЧС. Решается вопрос о возможной эвакуации жителей населённого пункта.
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