В дагестанском Кизляре произошло возгорание на территории рыбзавода

Фото: istockphoto/Kara Capaldo
В Республике Дагестан, городе Кизрял, произошел пожар в здании рыбзавода. О происшествии сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.
Отмечается, что результате пожара пострадавшие отсутствуют.
Ранее в Курманаевском районе Оренбургской области произошел пожар на нефтепроводе. Огонь перекинулся на территорию Гаршинского нефтяного месторождения. После инцидента прокуратура начала расследование.
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«На месте работают 10 специалистов и 3 единицы техники МЧС России», – говорится в сообщении МЧС.
Ранее в Курманаевском районе Оренбургской области произошел пожар на нефтепроводе. Огонь перекинулся на территорию Гаршинского нефтяного месторождения. После инцидента прокуратура начала расследование.
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Александр Климов