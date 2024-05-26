Стала известна сумма, в хищении которой подозревают Лежнёва

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Помощника губернатора Орловской области Сергея Лежнёва подозревают в хищении 75 миллионов рублей, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Ранее в СМИ появилась информация о задержании Лежнёва. Статья, по которой подозревают помощника главы региона, не уточнялось. Сообщалось только то, что чиновника поместили в изолятор в городе Орёл.
Как пишет Mash, в отношении Лежнёва возбудили уголовное дело по статье «хищение в особо крупном размере». Следствие считает, что он украл деньги при строительств Красного моста в Орле. Переправа стоила 2 млрд рублей и обрушилась через пять дней после открытия.
Предположительно, Лежнёв похитил 75 миллионов рублей, которые были выделены на реализацию проекта.
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Как пишет Mash, в отношении Лежнёва возбудили уголовное дело по статье «хищение в особо крупном размере». Следствие считает, что он украл деньги при строительств Красного моста в Орле. Переправа стоила 2 млрд рублей и обрушилась через пять дней после открытия.
Предположительно, Лежнёв похитил 75 миллионов рублей, которые были выделены на реализацию проекта.
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Евгения Парфентьева