В Сочи 6-летний мальчик погиб, распоров живот об ручку на теннисном корте

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В санатории Сочи шестилетний ребёнок погиб, напоровшись животом на ручку натяжителя сетки на теннисном корте, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, жуткая трагедия произошла в санатории «Электроника».
Постоялец с супругой и шестилетним сыном пришли на теннисный корт. Родители играли, а мальчик бродил по территории рядом с ними. В какой-то момент мальчик выбежал на корт и налетел на металлическую ручку для натяжения сетки, поранив живот.
Пострадавшего экстренно доставили в местный медпункт, однако, спасти ребёнка не удалось.
По словам отца погибшего мальчика, у него много вопросов к правилам безопасности и действиям сотрудников санатория.
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Постоялец с супругой и шестилетним сыном пришли на теннисный корт. Родители играли, а мальчик бродил по территории рядом с ними. В какой-то момент мальчик выбежал на корт и налетел на металлическую ручку для натяжения сетки, поранив живот.
Пострадавшего экстренно доставили в местный медпункт, однако, спасти ребёнка не удалось.
По словам отца погибшего мальчика, у него много вопросов к правилам безопасности и действиям сотрудников санатория.
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Евгения Парфентьева