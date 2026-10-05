Стала известна возможная причина убийства женщины и её дочери в Москве

05 октября 2026, 20:23

Фото: Istock/Savusia Konstantin

Причиной убийства Елены Церетели и её дочери стал конфликт из-за покупки дорогой машины. Как сообщает Telegram-канал Mash, сожитель матери не согласился с выбором девушки и застрелил её.