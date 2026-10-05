Стала известна возможная причина убийства женщины и её дочери в Москве
Причиной убийства Елены Церетели и её дочери стал конфликт из-за покупки дорогой машины. Как сообщает Telegram-канал Mash, сожитель матери не согласился с выбором девушки и застрелил её.
Всё произошло 1 октября. 47-летний Теймураз забрал дочь Елены с тренировки по теннису и отвёз в свой гараж. По дороге они поссорились из-за дорогого Mercedes: девушка хотела купить его, а он возражал.
Мужчина взял пистолет и выстрелил спутнице в голову, она умерла мгновенно. Тело убийца спрятал в гараже, забрал её телефон и поехал домой. Он знал пароль и какое-то время переписывался с парнем девушки от её имени.
Вечером преступник рассказал обо всём Елене. У неё началась истерика, и Теймураз выстрелил сожительнице в голову. Потом мужчина вернулся в гараж и пилой расчленил труп девушки. На следующее утро он сделал то же самое с телом Елены. Позже он сбежал в сторону Воронежской области, где его и задержали.
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