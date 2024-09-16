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Стала известна тактика ВСУ в Курской области

Аид: ВСУ поменяли ряд тактик в Курской области за четыре недели
16 сентября 2024, 02:26
Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Командир разведывательной группы спецназа «Ахмат» с позывным Аид раскрыл подробности тактики Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, передают «Известия».
По словам Аида, в течение четырех недель ВСУ несколько раз меняли тактику, но в первый день наступления придерживались цветочной тактики.

«Вот линия обороны. Ты прощупываешь ее, ищешь участок, где тонко, и прорываешься», – отметил боец.



По словам собеседника издания, затем ВСУ перешли к тактике механизированного клина.

«В первый день нами уничтожено 39 единиц техники, во второй – 20, в третий – 13», – рассказал он.

В первый день, когда была применена тактика «гармошка», из штурмовой и интеграционной групп выжил только один человек, который попал в плен. То же самое повторилось и на второй день, заключил командир разведывательной роты.

Ранее российские военные заявили, что ВСУ использовали новую технику при наступлении в Курской области. Одной из особенностей поведения противника стало агрессивное использование инженерной техники и вхождение мобильных групп пехоты в густонаселенные районы.

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. Местные жители были вынуждены покинуть свои дома из-за военных действий в приграничном районе; 10 сентября стало ясно, что российские войска перешли в контрнаступление. На следующий день командир спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что около 12 населенных пунктов в регионе вернулись под контроль России.

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#всу
#курская область
#вс рф
#россия
В Секретной службе США поделились новыми данными о подозреваемом в покушении на Трампа
Секретная служба: агент открыл огонь по подозреваемому в стрельбе по Трампу
16 сентября 2024, 01:21

Фото: iStock/nixki

Секретная служба США подтвердила, что открыла огонь по подозреваемому в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа в гольф-клубе. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС.
Незадолго до 14:00 (21:00 мск) сотрудники Секретной службы открыли огонь по вооруженному мужчине в гольф-клубе Trump International Golf Club в Палм-Бич. Мужчина находился рядом с территорией клуба.

Шериф округа Палм-Бич Рик Брэдшоу добавил, что в кустах возле клуба был найден автомат АК-47 с оптическим прицелом. Также были найдены два рюкзака с керамическими пластинами и экшн-камера.

Президент Трамп сообщил, что стрельба произошла неподалеку.

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#дональд трамп
#покушение
#стрельба
#сша
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Задержание врио командира погибших Эрнеста и Гудвина опровергли
Соловьев опроверг задержание врио командира Злого при попытке бегства с СВО
15 сентября 2024, 23:33

Фото: istock/Thomasaf

Российский телеведущий Владимир Соловьев опроверг информацию о задержании сотрудниками военной контрразведки полковника Игоря Пузика (позывной Злой), исполняющего обязанности командира 87-го мотострелкового полка (МСП) 1-й бригады 51-й общевойсковой армии. Об этом он сообщил ​в своем Telegram-канале.
«Никто не задержан. Никто никуда не бежал. Командир продолжает исполнять свои обязанности», – написал телеведущий.

Вечером 15 сентября в Telegram-канале «Два майора» появилось сообщение о том, что на границе с Луганской Народной Республикой (ЛНР) был захвачен Злой. Офицер якобы пытался бежать из зоны проведения специальной военной операции (СВО).

Он возглавлял подразделение, состоящее из погибших бойцов с позывными Эрнест и Гудвин, операторов БПЛА и бойцов, переведенных в штурмовики из-за конфликта с руководством. Они обвинили его в прикрытии наркоторговли в полку, воровстве и лжи.

Министр обороны России Андрей Белоусов распорядился провести расследование гибели Эрнеста и Гудвина. Он взял ход расследования под свой личный контроль.

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#сво
#андрей белоусов
#лнр
#военные
#наркотики
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Стало известно о новой попытке покушения на Трампа
Reuters: на Трампа совершена новая попытка покушения в районе гольф-клуба
15 сентября 2024, 23:08

Фото: сайт Дональда Трампа

На кандидата в президенты США Дональда Трампа было совершено очередное покушение, передает Reuters.
Конгрессвумен-республиканец Марджори Тейлор Грин заявила, что Трамп находится в безопасности после стрельбы. Секретная служба отреагировала на стрельбу вблизи Трампа, когда он выходил из гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич.

Однако, по данным источников New York Post, стреляли двое и целились друг в друга, а не в Трампа.

«Источники сообщили, что Трампу никогда не угрожала опасность», – подчеркивает издание.

Ранее Трамп пережил покушение на предвыборном митинге в Пенсильвании 13 июля. Он был ранен в ухо.

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#дональд трамп
#стрельба
#сша
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В Мьянме из-за наводнения погибли более ста человек
Наводнение в Мьянме унесло 113 жизней
15 сентября 2024, 21:35

Фото: istockphoto/Yury Karamanenko

Жизни 113 человек унесло наводнение в Мьянме, которое вызвали последствия тайфуна «Яги». Об этом пишет издание Agence France-Presse, ссылаясь на официального представителя государственного административного республиканского совета Зо Мина Туна.
«По всей стране [в результате наводнения] 113 человек погибли, 64 пропали без вести и 14 получили ранения», — цитируют его журналисты.
По информации руководства Мьянмы, в результате затопления эвакуировано больше 320 тысяч человек. Спасатели ищут пропавших без вести.

Ранее сообщалось, что отравившиеся в столовой одного московского социального центра ветераны находятся под присмотром врачей.

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Hello Kitty: Музыкант Крис Роули споткнувшись об кота чудом выжил

ЮВЖД: В Воронежской области из-за пожара задержали пригородные поезда

Терпела ради матери и сестры: «друг семьи» из Таджикистана два года насиловал школьницу
#мир
#наводнение
#смерть
#новости
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Hello Kitty: Музыкант Крис Роули споткнувшись об кота чудом выжил
Британский музыкант Крис Роули споткнувшись об кота чудом выжил
15 сентября 2024, 20:40

Фото: istockphoto/Nelly Senko

Музыкант из Великобритании Крис Роули чудом выжил, споткнувшись об кота, сообщает Mash. Пострадавший сломал в двух местах позвоночник, а также череп, кость в шее и девять ребер.
Со слов пострадавшего, он спускался по лестнице, когда его сфинкс резко появился, выскочив из-за угла. Мужчина хотел перешагнуть животное, но кот вцепился в ногу хозяину. После Роули полетел вниз аж через 14 ступенек. Соседи вызвали медиков.

Те подумали, что исполнитель побывал в аварии, потащив в дом, а затем поняли, что произошел «мяу-апокалипсис». Роули помнит, что перед падением он услышал оповещение игры Hello Kitty.

Ранее стала известна причина смерти петербуржца, укушенного за средний палец.

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#мир
#великобритания
#животные
#музыканты
#звёзды
#коты
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ЮВЖД: В Воронежской области из-за пожара задержали пригородные поезда
Горят полтора гектара травы: В Воронежской области из-за пожара задержали поезда
15 сентября 2024, 19:54

Фото: Фотобанк Московской области

В Воронежской области из-за крупного пожара пришлось остановить несколько пригородных поездов. Об этом сообщает пресс-служба ЮВЖД в воскресенье 15 сентября.
Видео с места пожара публикуют местные СМИ. Судя по кадрам, огонь стремительно распространяется, видно, как клубы дыма окутали поезд на ж/д путях, на заднем фоне поднимаются языки пламени.
«Несколько пригородных составов пришлось задержать на пару минут, движение не прерывалось», – сообщает «Юго-Восточная железная дорога».
На месте сейчас работают расчеты и пожарная техника МЧС. Сообщается, что огонь охватил около полутора гектаров травы. Пострадали и частные дачные дома. Предварительно, пламя начало распространяться с улицы Электровозная.



По данным МЧС региона, трава горит в районе 469 километра трассы М-4 «Дон».

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#железная дорога
#видео
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Терпела ради матери и сестры: «друг семьи» из Таджикистана два года насиловал школьницу
15 сентября 2024, 19:54

Фото: istockphoto/kozorog

Издевательство над 15-летней девочкой-подростком в Уфе началось после того, как отец бросил семью и уехал за границу. Помочь вызвался сердобольный друг папы – 44-летний Руслан. Его поддержка тогда казалась спасительной удачей. Этим и воспользовался негодяй для манипуляций и угроз. Подробности истории с двухлетним насилием над подростком читайте в материале «Радио 1».


Манипуляция доверием и молчание жертвы

Семья переехала в Россию в конце 2000-х. Перемены начались удачно: отец нашел работу и обеспечил семью жильем. В этом активно помогал новый знакомый папы, Руслан. Но спустя время глава семьи развелся с женой и вернулся на родину, оставив супругу в России с двумя дочерьми. А вот Руслан чужих детей не бросил.

Старшая дочь имела проблемы со зрением и нуждалась в постоянном лечении. Руслан, начал возить ее на медосмотры. Все считали его добрым другом семьи, удивлялись и даже завидовали.

Фото: istockphoto/Favor_of_God

Однажды Руслан убедил мать отпустить девочек на день рождения своей жены. Однако за этим добрым поступком скрывался кошмар. Мужчина напоил старшую дочь, вывез в лес и изнасиловал. И это повторялось в течение следующих двух лет. Для этого негодяй возил девочку даже к себе домой. Грозился, что мать депортируют из России, если жертва кому-то расскажет.

Контролировал переписку и звонки

Руслан продолжал издеваться над ребенком и угрожать. Дошло до того, что взрослый насильник начал контролировать каждый шаг девочки – просматривал ее социальные сети и следил за всем контактами, даже оформлял на себя СИМ-карты. Девушка оказалась почти в полной изоляции и была вынуждена больше общаться со взрослым мужчиной, который не переставал ее насиловать физически и морально.

Ситуация изменилась, когда в 2019 году в жизни девушки появился молодой человек. Она скрывала парня от Руслана, опасаясь последствий и приступов ревности. Но «друг семьи» быстро обо всем узнал и потребовал прекратиться отношения.

Фото: istockphoto/ hxdbzxy

«Когда он узнал о парне, сказал, расстанься с ним, или ему будет хуже», – рассказывала позже девушка.
Только тогда девушка решилась рассказать обо всем парню, а тот убедил семью обратиться в милицию.

Насильника отправили в колонию, жертву – в приют

Мать написала заявление в полицию, но сначала в действиях Руслана не увидели тяжкого преступления и не отправили в изолятор. После разбирательства его все же задержали и возбудили уголовное дело по статье «изнасилование». Руслан вину не признавал, но следствие смогло доказать случаи изнасилования несовершеннолетней. Несмотря на возможный срок в 20 лет, прокуратуре удалось добиться лишь 9 лет колонии строгого режима.

После судебного разбирательства выяснилось, что у матери девочек была фальшивая прописка. В результате женщину отправили в центр временного содержания для иностранцев, а дочери оказались в детдоме. Их дальнейшая судьба теперь неизвестна.

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#заявление
#изнасилование
#подросток
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«Аховое состояние»: От чего умер петербуржец, которого прохожий укусил за средний палец
15 сентября 2024, 19:45

Фото: istock / sanjagrujic

В Санкт-Петербуге произошла одна из самых загадочных смертей — 51-летний Виктор* ушел из жизни после укуса прохожего. Что произошло и почему укус стал смертельным — читайте в материале «Радио 1».

Змеиный укус

31 августа мужчина проходил мимо детского садика №90 и сделал замечание незнакомцу, показав ему средний палец. Прохожий счел это крайним неуважением и немедленно вцепился в палец зубами. Немного повздорив, мужчины разошлись. Виктор не стал обращаться в полицию с заявлением на кусачего противника, допуская, что его обсмеют.

Россиянин также решил не посещать врача, но через неделю палец напомнил о себе и распух. Мужчину госпитализировали, у него диагностировали некротизирующую инфекцию и острое воспаление в правой руке.

Как рассказал осведомленный источник SPB.KP.RU, спасти мужчину должна была операция, назначенная на 12 сентября, но во время хирургического вмешательства Виктор скончался.

Фото: istock / faustasyan

Печальная новость разлетелась по городским информагенствам и социальным сетям. Пользователи сети гадали, что стало реально причиной гибели и почему место укуса не обработали в день инцидента.

Точка невозврата

Доктор медицинских наук и завотделением хирургических инфекций НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе Ильдар Батыршин рассказал изданию, что в этой ситуации нужно было экстренно обработать место укуса любым антисептиком и обязательно посетить врача.

«Тем более, не надо затягивать, если болевой синдром сохраняется, а температура остается. Укусы любого животного, как и человека, очень опасны и проявляются некротизирующими инфекциями за счет того, что у нас во рту живет большое количество агрессивных микробов. Можно еще поспорить, что гуще населено в организме человека – рот или прямая кишка», — отмечает медик.
Специалист пояснил, что мужчина подхватил одно из самых опасных заболеваний и помочь ему нужно было в первый же день.
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Некротизирующая инфекция крайне быстро распространяется и может поражать все слои мягких тканей. Помимо этого, она сопровождается органной дисфункцией и септическим шоком. Врач отметил, что болезнь очень трудно диагностировать — визуально ранка выглядит нормально, пока внутри бушует инфекция.

Он добавил, что инфекция от раны, расположенной на кисти, может дойти аж до грудной клетки и на это не потребуется много времени.

«При этом изменения на коже появляются в последнюю очередь, а посмотришь на анализы – там аховое состояние! К сожалению, видимо, в данной ситуации была пройдена точка невозврата. Но при своевременном обращении спасти человека можно», — уверен Батыршин.
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Baza: механик нашел в каршеринге свыше 70 свертков с веществами
15 сентября 2024, 17:50

Фото: istockphoto/Dzurag

Свыше 70 свертков с неизвестным веществом обнаружил механик одного из автосервисов в каршеринговом «Лексусе», сообщает Baza. Все произошло 12 сентября. Неожиданная находка «всплыла» при вскрытии коробки передач.
Работник сообщил об этом начальству, руководство порекомендовало избавиться от всего найденного, но, когда выяснилось количество — потребовало связаться с полицейскими.

Прибывший наряд изъял свертки и передал их экспертам. Водитель, который забыл «груз», сейчас разыскивается. Регион, где все произошло, не уточняется.

Ранее сообщалось, что актера из сериала «Король и шут» Евгения Ткачука подозревают в перевозке наркотиков. Знаменитость взяли в аэропорту «Пулково» в Петербурге.

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#россия
#полиция
#криминал
#наркотики
#новости
#каршеринг
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