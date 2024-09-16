Стала известна тактика ВСУ в Курской области

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Командир разведывательной группы спецназа «Ахмат» с позывным Аид раскрыл подробности тактики Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, передают «Известия».
По словам Аида, в течение четырех недель ВСУ несколько раз меняли тактику, но в первый день наступления придерживались цветочной тактики.
По словам собеседника издания, затем ВСУ перешли к тактике механизированного клина.
В первый день, когда была применена тактика «гармошка», из штурмовой и интеграционной групп выжил только один человек, который попал в плен. То же самое повторилось и на второй день, заключил командир разведывательной роты.
Ранее российские военные заявили, что ВСУ использовали новую технику при наступлении в Курской области. Одной из особенностей поведения противника стало агрессивное использование инженерной техники и вхождение мобильных групп пехоты в густонаселенные районы.
Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. Местные жители были вынуждены покинуть свои дома из-за военных действий в приграничном районе; 10 сентября стало ясно, что российские войска перешли в контрнаступление. На следующий день командир спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что около 12 населенных пунктов в регионе вернулись под контроль России.
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«Вот линия обороны. Ты прощупываешь ее, ищешь участок, где тонко, и прорываешься», – отметил боец.
По словам собеседника издания, затем ВСУ перешли к тактике механизированного клина.
«В первый день нами уничтожено 39 единиц техники, во второй – 20, в третий – 13», – рассказал он.
В первый день, когда была применена тактика «гармошка», из штурмовой и интеграционной групп выжил только один человек, который попал в плен. То же самое повторилось и на второй день, заключил командир разведывательной роты.
Ранее российские военные заявили, что ВСУ использовали новую технику при наступлении в Курской области. Одной из особенностей поведения противника стало агрессивное использование инженерной техники и вхождение мобильных групп пехоты в густонаселенные районы.
Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. Местные жители были вынуждены покинуть свои дома из-за военных действий в приграничном районе; 10 сентября стало ясно, что российские войска перешли в контрнаступление. На следующий день командир спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что около 12 населенных пунктов в регионе вернулись под контроль России.
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Александр Климов