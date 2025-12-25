В Москве таксист распылил «перец» на пассажиров за замечание о разговоре за рулём
В Москве таксист применил перцовый баллончик к пассажирам из-за замечания
В Москве таксист применил силу к пассажирам после их просьбы не разговаривать по телефону за рулём. Инцидент произошёл ночью. Подробности сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Пассажиры попросили водителя не отвлекаться на разговор. В салоне начался спор, водитель стал кричать, а клиенты начали съёмку. После остановки конфликт перешёл в физическое противостояние.
По словам пассажиров, таксист напал на двух мужчин и использовал перцовый баллончик. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь.
«Мы попросили закончить разговор, так как он выполняет заказ. Когда вышли из машины, сразу получили порцию перцового баллончика в лица в большом количестве. Полицию вызвали сразу», — рассказали участники инцидента.В «Яндекс Такси» заявили, что такое поведение водителя недопустимо. Компания заблокировала его до выяснения обстоятельств и вернула клиентам деньги за поездку.