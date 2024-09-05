Стала вдовой на третий день: семейное путешествие молодоженов из Иркутска закончилось трагедией

Фото: iStock/Serhii Sobolevskyi
20 августа в Иркутской области произошла трагедия: в страшном ДТП погиб молодой парень. Чудовищная авария произошла вскоре после свадьбы молодоженов. О том, как оборвалась жизнь 24-летнего Ивана, и кто в этом виноват – читайте в материале «Радио 1».
Свадьба молодоженов из Иркутска
Молодожены Иван и Инна познакомились 2013 году, находясь на лечении в одной больнице. В 2024 году пара решила узаконить отношения.
«Свадьба была великолепной! А вот про медовый месяц мы даже не задумывались. На наше торжество в Забайкалье прибыли друзья из Иркутска и пригласили нас к ним, чтобы показать Байкал. Мы, конечно, согласились», – поделилась Инна с журналистами «КП – Иркутск».
Молодожены отправились в поездку на автомобили Subaru вместе с друзьями. Сначала они провели время в Иркутске, а 20 августа решились поехать в Листвянку, к озеру Байкал. Поездка прошла без инцидентов: они собрали множество сувениров, катались на катере и посетили зоопарк. Ночевать на месте они не собирались, поэтому к вечеру вернулись обратно.
Инна признается, что в начале хотела занять правое заднее пассажирское место, чтобы любоваться пейзажами. Но по непонятной причине Иван стал настаивать, чтобы она села слева. Спорить по этому пустяку не стали, и она уступила.
Смертельное ДТП
Фото: iStock/Dmitry Alferov
За рулем был друг пары, который был совершенно трезв. Скорость автомобиля была немаленькой, что, похоже, и сыграло ключевую роль. На одной из горок авто внезапно подняло, и при приземлении на неровной дороге водитель потерял контроль. Инна запомнила момент, когда машина стремительно врезалась в деревья, затем – удар и хруст веток. Когда все утихло, она увидела мужа без сознания, сидящего в странной позе.
Один из случайных прохожих помогла девушке выбраться из машины, предложив свою помощь.
«Он вытащил меня через окно. После того как освободилась, я побежала к Ивану», – рассказывала девушка.
Дверь со стороны ее мужа застряла, и она пыталась его извлечь, но безуспешно.
Прибывшие на место аварии спасатели и медики сообщили, что мужчина, к сожалению, скончался на месте из-за тяжёлого удара. Друг пары, который находился за рулем, очень сожалел о произошедшем и просил у девушки прощение. В настоящее время с ним работают правоохранители.
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