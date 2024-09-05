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Стала вдовой на третий день: семейное путешествие молодоженов из Иркутска закончилось трагедией

05 сентября 2024, 16:26
Фото: iStock/Serhii Sobolevskyi

Фото: iStock/Serhii Sobolevskyi

20 августа в Иркутской области произошла трагедия: в страшном ДТП погиб молодой парень. Чудовищная авария произошла вскоре после свадьбы молодоженов. О том, как оборвалась жизнь 24-летнего Ивана, и кто в этом виноват – читайте в материале «Радио 1».

Свадьба молодоженов из Иркутска


Молодожены Иван и Инна познакомились 2013 году, находясь на лечении в одной больнице. В 2024 году пара решила узаконить отношения.



«Свадьба была великолепной! А вот про медовый месяц мы даже не задумывались. На наше торжество в Забайкалье прибыли друзья из Иркутска и пригласили нас к ним, чтобы показать Байкал. Мы, конечно, согласились», – поделилась Инна с журналистами «КП – Иркутск».

Молодожены отправились в поездку на автомобили Subaru вместе с друзьями. Сначала они провели время в Иркутске, а 20 августа решились поехать в Листвянку, к озеру Байкал. Поездка прошла без инцидентов: они собрали множество сувениров, катались на катере и посетили зоопарк. Ночевать на месте они не собирались, поэтому к вечеру вернулись обратно.

Инна признается, что в начале хотела занять правое заднее пассажирское место, чтобы любоваться пейзажами. Но по непонятной причине Иван стал настаивать, чтобы она села слева. Спорить по этому пустяку не стали, и она уступила.


Смертельное ДТП

Фото: iStock/Dmitry Alferov

За рулем был друг пары, который был совершенно трезв. Скорость автомобиля была немаленькой, что, похоже, и сыграло ключевую роль. На одной из горок авто внезапно подняло, и при приземлении на неровной дороге водитель потерял контроль. Инна запомнила момент, когда машина стремительно врезалась в деревья, затем – удар и хруст веток. Когда все утихло, она увидела мужа без сознания, сидящего в странной позе.

Один из случайных прохожих помогла девушке выбраться из машины, предложив свою помощь.

«Он вытащил меня через окно. После того как освободилась, я побежала к Ивану», – рассказывала девушка.

Дверь со стороны ее мужа застряла, и она пыталась его извлечь, но безуспешно.

Прибывшие на место аварии спасатели и медики сообщили, что мужчина, к сожалению, скончался на месте из-за тяжёлого удара. Друг пары, который находился за рулем, очень сожалел о произошедшем и просил у девушки прощение. В настоящее время с ним работают правоохранители.

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#удар
Ярославский депутат на «Танке» врезалась в автобус
Восемь человек пострадали в ДТП с депутатом Ярославской облдумы
05 сентября 2024, 16:11

Фото: iStock/conejota

Зампредседателя комитета Ярославской областной думы по образованию и туризму Марина Степанова устроила ДТП в Рыбинке, не уступив дорогу автобусу. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
Отмечается, что авария произошла в Рыбинске. Депутат ехала на внедорожнике TANK и не уступила дорогу автобусу. Со всей скорости она врезалась в пассажирский транспорт. В результате этого пострадали восемь человек, в числе которых сама депутат, водитель автобуса и шесть пассажиров. Все пострадавшие госпитализированы в больницы области.

Также выяснилось, что Степанова не оплатила 23 штрафа, большинство из которых выписаны за превышение скорости.

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#госпитализация
#пострадавший
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Экс-банкиру Кононову дали 12 лет за хищение у хоккеиста Радулова более 1,6 млрд
05 сентября 2024, 16:09

Фото: istock/Michał Chodyra

Замоскворецкий суд Москвы приговорил к 12 годам лишения свободы бывшего банкира Сергея Кононова за хищение денежных средств «Транснационального банка», в том числе более 1,6 млрд рублей со счета хоккеиста Александра Радулова. Об этом сообщает РИА Новости. Кононова признали виновным в нескольких эпизодах части 4 статьи 159 УК: Мошенничество, указано в материале.
«Суд приговорил Кононова к 12 годам лишения свободы», — заявили в суде.
В апреле 2015 года, когда у «Транснационального банка» отозвали лицензию, на счету у хоккеиста Радулова было около 20 миллионов долларов. Сначала ему пообещали вернуть деньги и даже заключили контракт о постепенной выплате, однако вскоре переводы остановились. После арбитражный суд обязал Кононова выплатить спортсмену весь долг вместе с процентами — порядка 25 миллионов долларов.

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#суд
#деньги
#контракт
#банк
#лицензии
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Открывший огонь по полицейским в Мюнхене оказался исламистом
Bild: стрелявший по полицейским у консульства Израиля в Мюнхене был исламистом
05 сентября 2024, 15:53

Фото: iStock/CatEyePerspective

Мужчина, устроивший стрельбу рядом с генконсульством Израиля в Мюнхене, известен как исламист. Об этом сообщает газета Bild.
Отмечается, что 18-летний Эмре И. родился в Австрии. На автомобиле он приехал в Мюнхен, где открыл огонь по полицейским из многозарядной винтовки.

В четверг, в районе 10:00 мск, мужчина подъехал к полицейскому посту у здания центра истории национал-социализма вблизи генконсульства Израиля. После этого он начал стрелять по сотрудникам полиции, которые, в свою очередь, ранили его ответным огнём.

Позднее глава МВД Баварии Йоахим Херрман сообщил о гибели подозреваемого от полученных ранений. В результате инцидента ни один полицейский не пострадал.

Также подчеркнём, что стрельба произошла в годовщину теракта на летних олимпийских играх в Мюнхене. В этот день в 1972 году боевики из Палестины убили двоих и взяли в заложники девять членов сборной Израиля.

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В Подмосковье женщина зарезала сожителя, отсидевшего за то, что сломал ей челюсть

В Москве молодой человек пырнул ножом курьера
#германия
#израиль
#посольство
#стрельба
#полицейские
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В Москве молодой человек пырнул ножом курьера
В Москве задержали 19-летнего парня, пырнувшего ножом курьера
05 сентября 2024, 15:02

Фото: iStock/zoka74

В Москве 19-летний парень напал с ножом на курьера. Об этом сообщает Telegram-канал «Что там в Москве?».
Отмечается, что инцидент произошёл на Измайловском бульваре. Мужчина вместе с другом шёл по улице и в какой-то момент вступил в конфликт с проезжающим на электровелосипеде курьером. В ходе перебранки он достал нож и напал с ним на доставщика, ранив его в живот. После этого он вместе со знакомым скрылся с места преступления в неизвестном направлении.

Раненый мужчина самостоятельно обратился в больницу. По заключению врачей, его здоровью был причинён тяжкий вред.

Позднее полицейским удалось задержать напавшего. У него изъяли нож. Также выяснилось, что он ранее был судим.

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#москва
#нож
#избиение
#задержание
#полиция
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Умерла участница Олимпиады, которую поджег бойфренд
Участница Олимпийских игр Чептегей скончалась после нападения ее бойфренда
05 сентября 2024, 14:58

Фото: iStock/jorgeantonio

Угандийская бегунья Ребекка Чептегей, участвовавшая в марафоне на Олимпийских играх в Париже, скончалась после того, как была госпитализирована с ожогами 75% тела в результате нападения своего бойфренда. Об этом написала Федерация легкой атлетики Уганды в своем аккаунте в соцсети Х.
Ранее сообщалось, что 33-летняя Чептегей стала жертвой нападения своего бойфренда, который облил ее бензином и поджег. Он также получил серьезные ожоги. Инцидент произошел в воскресенье в доме бегуньи на западе Кении, когда ее дети находились в церкви. Соседи смогли вмешаться и спасти пару.

«Мы глубоко опечалены кончиной нашей спортсменки Ребекки Чептегей, которая трагически стала жертвой домашнего насилия. Мы осуждаем такие акты и призываем к справедливости. Пусть ее душа покоится с миром», — говорится в сообщении федерации.

Ранее сообщалось, что Илья Орлов, который был найден со следами пыток в Таиланде в южном районе туристического острова Пхукет, стремился к духовному просветлению и практиковал «сухое голодание». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#дети
#инцидент
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Москвича задержали за съёмку позиций ПВО
05 сентября 2024, 14:53

Фото: iStock/BrianAJackson

В Москве полицейские задержали 55-летнего мужчину, снимавшего на телефон позицию противовоздушной обороны (ПВО) в одном из районов города. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что мужчина прибыл в неназванный столичный район и начал производить видеосъёмку находящейся там системы ПВО. Его тут же задержали и доставили в отделение полиции, где он сейчас проходит допрос.

Правоохранители проводят проверку и пытаются выяснить, для чего или по чьему заданию он вёл съёмку. В настоящее время рассматриваются несколько версий, по одной из них, он мог планировать диверсию.

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#задержание
#полиция
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В Подмосковье женщина зарезала сожителя, отсидевшего за то, что сломал ей челюсть
Медсестра зарезала сожителя, отсидевшего за то, что сломал её челюсть
05 сентября 2024, 14:27

Фото: iStock/Michael Nesterov

В Подмосковье медсестра зарезала бывшего зэка, который отсидел за то, что сломал ей челюсть. Об этом сообщает издание «Московский комсомолец».
Отмечается, что это произошло в Наро-Фоминском городском округе на прошедших выходных. Компания собралась по случаю выхода на свободу 31-летнего мужчины. Там же была его сожительница, которой он сломал челюсть, за что и попал в тюрьму.

В какой-то момент они поссорились, и женщина ударила мужчину в грудь ножом. Затем она поняла, что сделала и попыталась самостоятельно реанимировать её. Однако от полученных травм и сильного кровоизлияния мужчина скончался на месте.

В итоге 37-летняя медсестра полностью признала свою вину в совершённом убийстве. В ходе допроса она рассказала, что сожитель регулярно избивал её, в том числе на фоне ревности.

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#мужчина
#медсестра
#насилие
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Появились новые детали в деле об убийстве россиянина в Таиланде
Перед смертью найденный со следами пыток в Таиланде россиянин голодал семь дней
05 сентября 2024, 14:13

Фото: istock/gorodenkoff

Илья Орлов, который был найден со следами пыток в Таиланде в южном районе туристического острова Пхукет, стремился к духовному просветлению и практиковал «сухое голодание». Об этом в беседе с «КП-Екатеринбург» рассказал знакомый с обстоятельствами дела.
Согласно источнику, погибший предложил своей супруге попробовать эту экстремальную практику. В итоге пара провела неделю без еды и воды. Тело Орлова было найдено в истощенном состоянии.

«Семь дней они жили без еды и воды, буквально скитались по пляжам и ночевали где придется», — передает инсайдер.

Помимо этого, сообщается о возможных финансовых трудностях, с которыми столкнулась семья. В сложный период Орлов даже высказывал мысли о самоубийстве.

Напомним, что на Пхукете 3 сентября было найдено тело 27-летнего Ильи Орлова из Свердловской области. Его обнаружили местные жители в канаве неподалеку от статуи Наги. Расследование проводит туристическая полиция, однако работа осложняется тем, что камеры видеонаблюдения в день происшествия не работали.

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#расследование
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Неизвестный изуродовал лицо девушки, швырнув в неё стакан в ресторане
05 сентября 2024, 14:09

Фото: iStock/maxim4e4ek

Мужчина изуродовал лицо девушки, бросив в неё стакан в ресторане. Об этом сообщает телеканал «360» в своём Telegram-канале.
Отмечается, что инцидент произошёл в Алтайском крае. Девушка сидела в компании друзей в ресторане. В какой-то момент к ним подошёл один из посетителей, который что-то сказал девушке, после чего разбил стакан об её голову.

После этого неадекватный гость порезал ещё и её друга.

Оба пострадавших обратились за медицинской помощью в больницу.

Полиция проводит проверку по факту произошедшего. В настоящее время непонятно, что стало причиной такой агрессии, и на фоне чего произошёл конфликт.

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#избиение
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#скорая помощь
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