Удар молнии оставил несколько посёлков в Свердловской области без электроснабжения

20 августа 2025, 15:33

Фото: iStock/Wirestock

Несколько посёлков в Свердловской области остались без электричества из-за удара молнии в линию электропередач. Как сообщили URA.RU в пресс-службе компании «Россети Урал», отключение затронуло населённые пункты Шиловка, Шишкино, Становая и Сарапулка.





По данным энергетиков, инцидент произошёл во время прохождения мощного грозового фронта. Молния стала причиной технологического нарушения на линии электропередачи напряжением 10 кВ. На место аварии незамедлительно выехали оперативные бригады для ликвидации последствий.



В компании отметили, что при необходимости жителей переключат на резервные схемы электроснабжения. Специалисты делают всё возможное для максимально быстрого восстановления подачи электроэнергии. Ориентировочные сроки завершения работ не уточняются.

