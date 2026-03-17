Стали известны детали пожара на авианосце США
Моряки боролись с огнем на авианосце США USS Gerald R. Ford более 30 часов. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на экипаж корабля.
По его данным, пожар начался в вентиляционном отверстии сушилки в прачечной. Вскоре пламя быстро распространилось.
До этого Пятый флот США сообщал, что авианосец находился в Красном море и принимал участие в военной операции против Ирана. Возгорание не было связано с боевыми действиями и не повредило силовые установки судна — оно полностью работоспособно.
Позже представитель центрального штаба иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» заявил, что американские солдаты сами подожгли корабль, чтобы не воевать.
