Стали известны личности утонувших в «Буханке» на Байкале китайцев

21 февраля 2026, 08:25

СК установил личности пяти погибших при провале машины под лед на Байкале

Фото: iStock/FotoDuets

Следователи установили личности пяти человек, находившихся в автомобиле УАЗ, который провалился под лед на Байкале. Об этом сообщили в СУ СК по Иркутской области.





Напомним, трагедия произошла днем 20 февраля. Водитель — 44-летний местный водитель — вез группу туристов на экскурсию с базы отдыха на острове Ольхон в сторону мыса Хобой. Машина напоролась на трещину во льду и ушла под воду.

«Установлены личности пяти человек: водитель — 44-летний местный житель и четыре туриста, в том числе один выживший», — говорится в сообщении.