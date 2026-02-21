Младенец пострадал при пожаре в российском городе
Пять человек пострадали при пожаре в жилом доме в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Как добавили в городском главке МЧС, возгорание началось ночью 21 февраля в квартире на улице Фрунзе. Его площадь достигла 65 квадратных метров, комната с очагом выгорела полностью.
Всех пострадавших госпитализировали. Среди них — младенец в возрасте девяти дней. По неподтвержденным данным, 49-летняя женщина получила тяжелые травмы и впала в кому.
Огонь потушили в 04:23. На место выезжали 15 специалистов и три единицы техники.
Ранее сообщалось, что мощный пожар на площади 500 «квадратов» произошел в автосервисе в центре Москвы.
