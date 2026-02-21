Младенец пострадал при пожаре в российском городе

21 февраля 2026, 07:15

Пять человек, включая младенца, пострадали при пожаре в жилом доме Петербурга

Пять человек пострадали при пожаре в жилом доме в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.