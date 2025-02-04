В Новой Москве внедорожник сбил на переходе трех человек

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Два человека погибли, один получил травмы в результате наезда автомобиля на людей на пешеходном переходе в Новой Москве. Об этом проинформировали в столичной Госавтоинспекции.
На улице Героя России Чернышова водитель внедорожника Tank 500 совершил наезд на трех пешеходов. По данным Telegram-канала «112», мама и бабушка ребенка скончались, а школьника экстренно госпитализировали.
В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются. Согласно информации прокуратуры, авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе.
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В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются. Согласно информации прокуратуры, авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе.
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Екатерина Коршунова