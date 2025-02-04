В деле убийства мальчика под Калининградом появились новые подробности

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Подозреваемый в убийстве семилетнего мальчика в Калининградской области признался в содеянном, сообщили в региональном СУ СК РФ. По словам фигуранта, он избил ребенка за то, что тот отказался заниматься физкультурой.
«Мужчина дал признательные показания, в ходе допроса он сообщил следствию, что избил ребенка из-за того, что тот якобы отказывался выполнять физические упражнения. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение», — добавили в ведомстве.По предварительным выводам судмедэкспертов, мальчик умер, получив черепно-мозговую травму.
О пропаже ребенка накануне в понедельник, 3 февраля, сообщила его мать. Тело мальчика обнаружили в мусорном пакете в одном из водоемов.
По информации следователей, мать была в курсе убийства и покрывала супруга.
Ранее сообщалось о том, что мужчину, подозреваемого в убийстве мальчика, задержали.
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