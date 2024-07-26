Стали известны новые подробности дела о серийном отравителе из Балашихи

Фото: iStock/BrianAJackson
Задержанный 25-летний жителя Балашихи, который на протяжении полугода травил родителей сильнодействующими химикатами, признался в отравлении ещё одного человека.
Так, подозреваемый признал, что до этого проверял яд на своём друге, который в результате скончался в больнице.
До этого в правоохранительных органах объяснили, почему видео с расправами над гражданами, совершаемыми по заказу, продолжают появляться на просторах Сети и почему бывает сложно наказать таких «карателей».
Ранее сообщалось, что на десять лет колонии за подготовку целей для украинских беспилотников осудили жителя Петербурга Вячеслава Л.
Читайте также:
Подозреваемый в убийстве Ирины Фарион показал в суде язык дочери убитой
Петербуржца осудили на 10 лет за подготовку целей для БПЛА Украины
Дагестанца подозревают в изнасиловании несовершеннолетней студентки
«Мужчина проверяется на причастность еще к пяти эпизодам отравлений людей из близкого окружения, четверо из которых остались в живых», — приводит «Вечерняя Москва» слова старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольги Врадий.
До этого в правоохранительных органах объяснили, почему видео с расправами над гражданами, совершаемыми по заказу, продолжают появляться на просторах Сети и почему бывает сложно наказать таких «карателей».
«Для таких преступлений характерна высокая степень латентности. Это связано с тем, что потерпевшие не обращаются в органы внутренних дел. Данные факты выявляются сотрудниками полиции в ходе инициативной работы – как при проведении оперативно-розыскных мероприятий, так и в результате мониторинга социальных медиа», — пояснили в беседе с «Сiбдепо» в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.
Ранее сообщалось, что на десять лет колонии за подготовку целей для украинских беспилотников осудили жителя Петербурга Вячеслава Л.
Читайте также:
Подозреваемый в убийстве Ирины Фарион показал в суде язык дочери убитой
Петербуржца осудили на 10 лет за подготовку целей для БПЛА Украины
Дагестанца подозревают в изнасиловании несовершеннолетней студентки
Мелисса Тимофеева