Стали известны новые подробности крушения самолета в Китае в 2022 году

11 мая 2026, 13:41

Daily Mail: Пилоты упавшего в Китае самолета Boeing 737 могли подраться

Опубликованные данные анализа бортовых самописцев самолета Boeing 737-800 авиакомпании China Eastern Airlines, потерпевшего крушение в марте 2022 года, позволяют предположить, что катастрофа могла стать результатом конфликта между пилотами. Об этом пишет Daily Mail и итальянские СМИ.





Лайнер, следовавший рейсом Куньмин — Гуанчжоу, рухнул в горной местности 21 марта 2022 года, унеся жизни 132 человек. Это крупнейшая авиакатастрофа в Китае за последнее десятилетие.



Согласно информации, полученной от источников, близких к расследованию Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB), расшифровка параметрического и речевого самописцев выявила необычную динамику последних секунд полета. На крейсерской высоте около 8900 метров воздушное судно неожиданно перешло в крутое пике.



Анализ действий органов управления показал, что за 18 секунд до столкновения с землей один из пилотов тянул штурвал на себя, пытаясь поднять нос самолета. Второй пилот, напротив, толкал штурвал от себя, усугубляя угол наклона. На записях речевого регистратора, как уточняют итальянские СМИ, слышно крики, хриплое дыхание и звуки, идентифицированные экспертами как физическая борьба.



Ключевым обстоятельством, исключающим версию технического сбоя, стало состояние силовой установки. Согласно данным анализа, перед входом в пике оба двигателя были принудительно отключенными. Эксперты отмечают, что рычаги подачи топлива на Boeing 737 защищают фиксаторы от случайного перемещения. Для их перевода в положение «стоп» требуются осознанные одновременные действия двумя руками.



Кроме того, американские следователи зафиксировали, что в процессе падения лайнер совершил полный оборот на 360 градусов, что характерно для ручного управления с максимальным отклонением элеронов. Совокупность полученных данных склоняет следствие к версии об умышленных действиях одного из пилотов, который мог заблокировать управление коллеги.



Предварительные отчеты подтверждают, что воздушное судно было технически исправно, погодные условия — благоприятными, а экипаж — квалифицированным. Окончательный отчет китайских властей, который должен прояснить мотивы произошедшего, на текущий момент не опубликовали.



