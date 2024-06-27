Стали известны новые подробности удара боевиков ВСУ по Севастополю

Фото: istockphoto/Victoria Koltsova
Владелец кафе на севастопольском пляже Учкуевка рассказал о характерных ранениях пострадавших при применении американской ракеты ATACMS. Об этом информирует РИА Новости.
Он отметил, что никогда не видел такого типа осколочных ранений. По его словам они не кровоточат.
Хозяин кафе предположил, что такой эффект делается для усложнения первичной диагностики раненых. Он отметил, что боевики ВСУ ударили ракетой ATACMS преднамеренно, потому что летом на пляже много людей.
23 июня военные Вооруженных силы Украины нанесли удар по Севастополю при помощи дальнобойных ракет ATACMS американского производства. Четыре снаряда из пяти сбили силы противовоздушной обороны, один, отклонившись от траектории, взорвался над общественным пляжем в Учкуевке.
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«Я осматривал одну девушку ей прилетел осколок 2,5 на 2,5 сантиметра в брюшную полость и при этом рана не кровила. Был ещё один мужчина лет 50 буквально «рябой» от осколков по всему телу, при этом в сознании на ногах, шока нет», — рассказал очевидец.
Хозяин кафе предположил, что такой эффект делается для усложнения первичной диагностики раненых. Он отметил, что боевики ВСУ ударили ракетой ATACMS преднамеренно, потому что летом на пляже много людей.
23 июня военные Вооруженных силы Украины нанесли удар по Севастополю при помощи дальнобойных ракет ATACMS американского производства. Четыре снаряда из пяти сбили силы противовоздушной обороны, один, отклонившись от траектории, взорвался над общественным пляжем в Учкуевке.
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Дарья Осипова