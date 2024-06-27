В Мариуполе обнаружили схрон украинских диверсантов со взрывчаткой

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В Мариуполе был обнаружен схрон украинских диверсантов с взрывными устройствами и взрывчатыми веществами. Об этом информирует РИА Новости.
«Установлено, что схрон был заготовлен вражескими ДРГ в 2022 году для последующего проведения террористических акций в Мариуполе», — рассказали агентству в УФСБ РФ по ДНР.
По данным ведомства всего было изъято шесть штук кумулятивных зарядов, восемнадцать кг пластида, 11 мин МОН-50, столько же гранатомётных выстрелов и девять ручных гранат. Помимо этого, были изъяты комплектующие для инициации взрыва.
Ранее сообщалось, что в квартире мужчины, который повздорил с прохожим из-за футболки с надписью «Слава Украине», обнаружили схрон с оружием и боеприпасами. Правоохранители обнаружили в его жилье восемь дронов, две пары очков для управления ими, девять банок и контейнеров с различными порошками, два пакета с аммиачной селитрой, выстрелы для подствольного гранатомета, учебно-тренировочные снаряды, канистру с бензином.
Обстрелявших мост в ДНР ВСУшников ждет суд. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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