Марочко: ВС России заняли новые позиции на Купянском направлении

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Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что российские военные имеют тактический успех на купянском направлении. Об этом информирует РИА Новости.
«На купянском направлении наши войска имеют тактический успех. За истекшие сутки, подразделения ВС РФ продолжили продвижение в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Кисловка, Песчаное и Стельмаховка», — отметил он.
По его словам, в районе Степной Новоселовки российские военные прорвали оборону ВСУ и заняли новые позиции. Западнее Сватово на одном из участков получилось отодвинуть боевиков Вооруженных сил Украины приблизительно на один километр, заключил он.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
ПВО за ночь сбила семь БПЛА над Тверской, Московской и Белгородской областями. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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