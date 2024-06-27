ПВО за ночь сбила семь БПЛА над Тверской, Московской и Белгородской областями

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Дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на 27 июня уничтожили семь беспилотников над тремя российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.
По информации МО РФ, боевики ВСУ применяли БПЛА самолетного типа.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Не сумев добиться каких-либо успехов на поле боя, киевский режим всё чаще и активнее использует террористические методы, обстреливая и атакуя при помощи беспилотников мирные города и объекты на территории Российской Федерации.
Ранее сообщалось, что в Полтавской области произошла серия взрывов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре БПЛА над территорией Тверской, два БПЛА над территорией Московской и один БПЛА над территорией Белгородской областей», — указано в сообщении.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Не сумев добиться каких-либо успехов на поле боя, киевский режим всё чаще и активнее использует террористические методы, обстреливая и атакуя при помощи беспилотников мирные города и объекты на территории Российской Федерации.
Ранее сообщалось, что в Полтавской области произошла серия взрывов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова