Стали известны подробности ДТП с упавшей под трамвай женщиной

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Женщина, погибшая под колесами трамвая в проезде Дежнева в Москве, упала на пути по собственной неосторожности. Об этом заявил в пресс-службе Московского метрополитена. Водитель, как отмечается, попытался экстренно затормозить, но не избежать наезда не удалось.
«По предварительным данным, пешеход по собственной неосторожности упал на путь прямо перед проезжавшим трамваем. Водитель трамвая применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось», — сообщили АГН «Москва» в метрополитене.Напомним, все произошло сегодня утром, 24 декабря, в проезде Дежнева. Как писали СМИ, женщина поскользнулась и упала под колеса трамвая. От полученных травм она погибла на месте.
Еще одна серьезная авария произошла этим утром на Советском проспекте в Кемерово. Как сообщает «Сiбдепо», 21-летний водитель «десятки» на полной скорости влетел в крыльцо здания местного СФР. С травмами средней степени тяжести его увезли в больницу.
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