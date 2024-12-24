Трасса Р-255 в «Сибирь» в Красноярском крае полностью перекрыта из-за ДТП

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В Красноярском крае полностью перекрыто движение на участке федеральной трассы Р-255 «Сибирь». Причиной стало серьёзное дорожно-транспортное происшествие на 961-м километре автодороги.
В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции организован объезд проблемного участка через посёлок Громадск и село Рыбное, сообщает пресс-служба краевого управления МВД РФ в своём телеграм-канале. По информации ведомства, на трассе произошло столкновение двух фур и легкового автомобиля Toyota. В результате аварии оба большегрузных автомобиля загорелись.
На месте работают сотрудники ДПС и оперативные службы. Точной информации о пострадавших в результате ДТП пока не поступало. По предварительным данным, пострадал один человек. Движение на участке трассы перекрыто в обе стороны.
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Александр Бойцов