Сотруднику ДПС предъявили обвинение в убийстве пропавшего водителя Peugeot
Сотрудник ДПС Вадим Козлов и его предполагаемый соучастник Масленников теперь фигурируют в уголовном деле как обвиняемые в убийстве водителя Peugeot Марата Гайнетдинова. Издание «КП-Екатеринбург» сообщает, что следователь Следственного комитета РФ возбудил ходатайство об их аресте.
Верхотурский районный суд удовлетворил это ходатайство и постановил заключить обоих мужчин под стражу. Мера пресечения будет действовать до 2 декабря 2025 года. В судебной инстанции подтвердили, что рассмотрели ходатайства в отношении двух обвиняемых.
Их подозревают в убийстве гражданина К., который пропал после того, как выехал из Верхотурья и с 28 сентября 2025 года находился в розыске. Следственное управление СКР по Свердловской области не комментирует ход расследования.
Знакомые погибшего Марата Гайнетдинова никаких публичных заявлений не делают. Установлено, что тело мужчины обнаружили в 70 километрах от Верхотурья.
Ранее в Саратове полицейский вломился в дом к женщине с ребёнком в поисках «жены».
