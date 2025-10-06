Сотруднику ДПС предъявили обвинение в убийстве пропавшего водителя Peugeot

06 октября 2025, 15:10

Сотрудник ДПС Вадим Козлов стал обвиняемым по делу об убийстве

Фото: Istock/Pattanaphong Khuankaew

Сотрудник ДПС Вадим Козлов и его предполагаемый соучастник Масленников теперь фигурируют в уголовном деле как обвиняемые в убийстве водителя Peugeot Марата Гайнетдинова. Издание «КП-Екатеринбург» сообщает, что следователь Следственного комитета РФ возбудил ходатайство об их аресте.