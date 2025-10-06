Блогера-каскадёра из Ростова заподозрили в организации подставного ДТП с McLaren
Ростовский блогер-каскадёр Евгений Чеботарёв попал в ДТП и разбил свой спорткар McLaren. Однако его заподозрили в подставной аварии. Видео дорожного происшествия опубликовал Telegram-канал Baza.
На записи видно, как автомобиль под управлением Чеботарёва на большой скорости делает крайне резкий манёвр и врезается в отбойник. Поскольку за рулём находился опытный экстремал, знакомый со сложным вождением, этот инцидент вызвал подозрения у очевидцев и пользователей сети.
Некоторые зрители высказали предположение, что авария могла быть подставной. Они обращают внимание на неестественную траекторию движения автомобиля в момент столкновения.
