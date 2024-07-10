Стали известны подробности крушения легкомоторника в Башкирии

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Пилот разбившегося в Башкирии легкомоторного самолета Cessna 172 за тысячу рублей давал порулить пассажирам. Об этом сообщает Telegram-канал «112», ссылаясь на одного из клиентов авиатора.
По его словам, командир воздушного судна (КВС) передал ему управление во время прогулочного полета при сильном ветре, а сам залез в гаджет.
Пассажир не мог управлять судном и уж тем более у него не было летных прав. Кроме того, пассажиры паниковали от фигур пилотажа, выполняемых КВС.
Ранее сообщалось о крушении легкомоторного самолета в Башкирии, неподалеку от населенного пункта Камское Устье. Три человека погибли, включая ребенка, один пострадал.
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Пассажир не мог управлять судном и уж тем более у него не было летных прав. Кроме того, пассажиры паниковали от фигур пилотажа, выполняемых КВС.
Ранее сообщалось о крушении легкомоторного самолета в Башкирии, неподалеку от населенного пункта Камское Устье. Три человека погибли, включая ребенка, один пострадал.
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Никита Кротов