Стали известны подробности крушения легкомоторника в Башкирии

Школьница выпала из окна в подмосковной Ивантеевке после ссоры с матерью. Как сообщает Telegram-канал SHOT, девочка хотела напугать маму суицидом, когда та стала ее ругать за безделье и постоянное использование телефона. Подросток убежала в комнату, поскольку у нее забрали гаджет. Вскочив на подоконник, она не удержалась и сорвалась.