В Алтайском крае охотник принял напарника за косулю и ранил его
В Алтайском крае охотник случайно ранил напарника. Об этом информирует РЕН ТВ.
Инцидент произошёл 14 ноября в окрестностях села Целинное. Двое мужчин отправились на охоту по коллективной лицензии. 52-летний Павел Н. заметил косулю и выстрелил в её сторону. Однако пуля попала в другого охотника — 40-летнего Виталия Ш.
В результате стрельбы Виталий получил огнестрельные ранения лица и правого бедра. Пострадавший попал в медицинское учреждение. Врачи госпитализировали его и сейчас оказывают ему необходимую помощь. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.
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