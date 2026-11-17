На улице в Москве 10-летний мальчик выстрелил себе в живот из ракетницы
В столице 10-летний мальчик случайно выстрелил себе в живот из ракетницы. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Инцидент произошёл днём на детской площадке. Дети играли с ракетницей, и один из мальчиков случайно выстрелил себе в живот. В результате у ребёнка остался синяк.
Несмотря на отсутствие серьёзных видимых повреждений, потерпевшего решили доставить в больницу. Врачи оценили состояние мальчика как удовлетворительное. Сотрудники правоохранительных органов выясняют, откуда у детей появилась ракетница и кто из взрослых передал её несовершеннолетним.
До этого сообщалось о похожем инциденте в Москве. В магазине школьник выстрелил приятелю в глаз из ракетницы.
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