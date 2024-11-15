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Стали известны подробности о поджигателе мемориала жертвам теракта в «Крокусе»

Поджигатель мемориала жертвам теракта в «Крокусе» вел аморальный образ жизни
Мемориал жертвам теракта в Крокусе (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

Мемориал жертвам теракта в Крокусе (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

Москвич, поджегший стихийный мемориал жертвам теракта в «Крокусе», употреблял алкоголь, и в целом его образ жизни был аморальным, пишет РИА Новости, ссылаясь на Щербинский суд столицы.
«Осужденный вел аморальный образ жизни, вызванный постоянным употреблением спиртных напитков», — гласит приговор.
Инцидент произошел в начале апреля этого года в новой Москве в Десеновском поселении. Мемориал восстановили, приведя в порядок, а подозреваемого задержали и присудили штраф.



По материалам дела, осужденный поджег игрушки, лежащие на мемориале. Закладной камень не пострадал, но было сильное загрязнение.

«В тот момент он подумал, что как горит Вечный огонь, так и нужно, чтобы эти игрушки горели, так сказать, в память о погибших детях и взрослых», — сказано в показаниях осужденного.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта, когда в концертном зале должна была выступать группа «Пикник». Боевики стреляли по посетителям, а затем устроили пожар. Пострадало 145 человек.

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#поджог
#новости
#москва
Укусившего полицейского военного в Томске приговорили к пяти годам колонии
15 ноября 2024, 13:35

Фото: iStock/Zolnierek

В Томске гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего к пяти годам лишения свободы за сопротивление представителю военной полиции. Об этом сообщает пресс-служба 2-го Восточного окружного военного суда.
«Военнослужащий, находясь в палате военного госпиталя и не желая подчиняться законным требованиям сотрудника военной полиции, нанес ему один удар лезвием туристического ножа по кисти. Затем, при попытке его задержания, укусил его за предплечье», — говорится в сообщении суда.

При этом причину конфликта не уточнили.

За это суд приговорил Чебыкина к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что суд приговорил контрактника из Северной Осетии Манучехра Бекназарова, который ударил себя по голове обухом топора, чтобы не участвовать в спецоперации, к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии.

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#суд
#фейки
#сво
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Супруги в Петербурге заработали миллион на отправке «мертвых душ» на СВО: фиктивные контракты с Минобороны, подробности
15 ноября 2024, 13:15

Фото: istockphoto /Oksana Kalinina

В Санкт-Петербурге полиция задержала супругов, подозреваемых в хищении бюджетных средств путем отправки на спецоперацию «мертвых душ». По предварительным данным, их действия нанесли ущерб государству в размере более одного миллиона рублей. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Отправка «мертвых душ» на СВО


Криминальную схему разработали 51-летний помощник военного комиссара и его 38-летняя жена. Они находили людей, которых фиктивно трудоустраивали в энергосбытовую компанию с помощью 41-летней сотрудницы отдела кадров. От имени этих «мертвых душ» они заключали несуществующие контракты с Минобороны России на прохождение военной службы в зоне СВО.

«Таким работникам полагались ежемесячные выплаты в размере 50 тысяч рублей, а также единовременная выплата в размере 500 тысяч рублей. Эти средства злоумышленники присваивали», — сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Фото: istockphoto /scaliger

Фиктивные работники


На данный момент выявлено два фиктивных работника, за которых подозреваемые получили более одного миллиона рублей, однако силовики предполагают, что таких случаев может быть гораздо больше. В ходе обысков, проведенных в квартирах и на рабочих местах фигурантов дела, была изъята документация, включая трудовые договоры, приказы о выплатах и платежные поручения.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

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Эротический танец для мужа на капоте машины закончился извинениями
Mash: россиянка извинилась на видео после танца на капоте машины
15 ноября 2024, 12:59

Фото: iStock/Apriori1

Жительнице Кемеровской области пришлось публично извиняться на видео после танца для мужа на капоте его машины. Об этом пишет телеграм-канал Mash Siberia. К тому же, как утверждается, на девушку составили протокол о мелком хулиганстве.
По информации издания, все произошло на парковке в поселке городского типа Бачатский, когда посреди ночи под громкую музыку из машины девушка забралась на капот и начала танцевать. В какой-то момент она и вовсе задрала свитер, показав грудь.
«Музыка из машины орала на всю улицу, поэтому зрителями эротического шоу стали жители домов в округе. Полицейские нашли возбудительницу спокойствия. Девушка рассказала, что соблазняла мужа, и извинилась перед случайными свидетелями», — пишет издание.
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Дагестанцы, гревшие ноги у Вечного огня в Невинномысске, извинились
15 ноября 2024, 12:24

Фото: iStock/Paha_L

Жители Дагестана, которые решили погреть ноги у Вечного огня в Невинномысске Ставропольского края, извинились перед всей Россией. Кадры с извинениями опубликовал Telegram-канал Mash Gor.
Молодые люди рассказали, что идея забраться на монумент к ним пришла случайно. Они раскаялись и попросили прощения у жителей Невинномысска и всей Россией.

Ранее стало известно, что в Москве неизвестные вандалы разрисовали краской памятник Герою России Ахмату-Хаджи Кадырову. Монумент первому президенту Чеченской Республики установлен на улице его имени в Южном Бутово.

Осквернили памятник неизвестные в ночь на 13 ноября. Ранним утром надписи и разводы заметили сотрудники коммунальных служб. Они сумели быстро привести памятник в порядок и оттереть надписи, пока краска не успела полностью высохнуть.

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#вечный огонь
#люди
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Участник СВО из Чувашии пожаловался на незаконное увольнение
15 ноября 2024, 12:20

Фото: iStock/Prostock-Studio

Участник СВО из Чувашии пожаловался на незаконное увольнение после возвращения с фронта. Об этом написал глава российского региона Олег Николаев в своем Telegram-канале.
По его словам, военный обнаружил, что остался без работы, утверждая, что его уволили в период службы на передовой. Николаев пообещал разобраться в ситуации и предложил бойцу возможность освоить новую профессию или получить дополнительное образование.

Ранее стало известно, что врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов оставил свой пост и отправился в зону проведения спецоперации. Примечательно, что он принял это решение после беседы с раненым российским солдатом.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
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#вс рф
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Росгвардейцы задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков в Москве
15 ноября 2024, 12:07

Фото: iStock/Prostock-Studio

В столице был арестован 30-летний приезжий по подозрению в незаконном хранении наркотиков. Об этом проинформировали сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по городу Москве.
Инцидент произошел на Сиреневом бульваре, где правоохранители обратили внимание на молодого человека, который пытался что-то сделать из пустой пластиковой бутылки.

При проверке документов подозреваемый проявил явные признаки нервозности, а также затруднялся с ответами на вопросы. В ходе беседы он признался, что при себе имеет наркотики, которые собирался употребить. Благодаря бдительности сотрудников Росгвардии правонарушитель был задержан.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа, которая провела исследование содержимого свертков, обнаруженных у задержанного. В результате было установлено, что они содержат гашиш. Мужчина был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее стало известно, что ФСБ России пресекла крупный канал поставки кокаина в Европу, изъято более тонны наркотика. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#наркотики
#фсб
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#происшествия
#поставки
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ФБР заявила о предотвращении теракта «в стиле 11 сентября» в Хьюстоне
15 ноября 2024, 11:58

Фото: iStock/domoyega

В США заявили о предотвращении теракта «в стиле 11 сентября 2001 года», который планировали устроить в Хьюстоне. Об этом сообщает Федеральное бюро расследований (ФБР). Под арестом, как утверждается, оказался житель Техаса Анас Саид, призывавший развивать ИГ* и предоставлявший свой дом в качестве убежища для членов террористической группировки.
Агентство Associated Press пишет, что Саид, уроженец Ливана, также записывал видео, где призывал продолжать дело ИГ* и выражал желание поучаствовать в теракте, аналогичному теракту 11 сентября 2001 года. Прокуратура заявляет, что обвиняемый тренировался в изготовлении взрывчатки и дистанционных детонаторов.

По информации агентства, Саиду грозит до 20 лет колонии и штраф в 250 тысяч долларов. Обвиняемый своей вины не признает.

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#прокуратура
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#теракт
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Мигрант на КАМАЗе протаранил трамвай в Москве
«112»: в Москве иностранец на КАМАЗе протаранил трамвай
15 ноября 2024, 11:44

Фото: iStock/conejota

В Москве мигрант за рулем КАМАЗа протаранил трамвай с пассажирами. Об этом сообщает телеграм-канал «112». Авария, как утверждается, произошла у Ленинградского шоссе в районе метро Войковская.
«Водитель почему-то решил, что ему можно по трамвайным путям и врезался во встречный общественный транспорт с пассажирами», — отмечает издание.
Как уточнили в пресс-службе Московского метрополитена, ДТП случилось в районе остановки «Школа имени Зои и Александра Космодемьянских», пострадавших нет, движение трамваев на участке осуществляется штатно.
«Некоторые пассажиры самостоятельно решили покинуть салон трамвая через оконные проемы, однако в этом не было необходимости, поскольку водителем трамвая была открыта дверь для безопасного выхода из вагона», — добавили в пресс-службе.
По предварительным данным, водитель грузового автомобиля не уступил дорогу трамваю при повороте и допустил столкновение. На месте работают сотрудники ГИБДД, им предстоит установить окончательные причины и обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось, что на Алтуфьевском шоссе в Москве в столб врезался электробус. В ДТП пострадали три человека, один из которых — водитель. По предварительным данным, причиной аварии стало плохое самочувствие водителя электробуса.

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#дтп
#шоссе
#водитель
#аварии
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#общественный сотрудники
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Две школьницы из Подмосковья обвинили игрока Brawl Stars в изнасиловании
Школьницы из Подмосковья ложно обвинили соперника из Brawl Stars в изнасиловании
15 ноября 2024, 11:34

Фото: iStock/AnnaStills

В Щелкове две школьницы обвинили 28-летнего мужчину по имени Алекс в изнасиловании. Об этом информирует Telegram-канал Baza.
Сообщается, что инцидент произошёл в конце сентября. Девочки рассказали, что познакомились с мужчиной во время игры в Brawl Stars и начали общение. Однако после того, как Алекс оскорбил их в игре, они решили «пошутить» и выдумали историю о якобы произошедшем изнасиловании. Мать девочек обратилась в полицию с этой информацией.

Когда женщина уведомила дочерей о подаче заявления, подростки признались, что всё это было ложью. Она снова обратилась в правоохранительные органы, заявив, что её дочерей никто не трогал. Тем не менее, оказалось, что забрать заявление о преступлении невозможно.

Теперь школьницам предстоит пройти судебно-медицинскую и судебно-психиатрическую экспертизы, а также несколько допросов. Только после завершения всех процедур по уголовному делу будет принято решение о возможности отказа в возбуждении дела.

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