Стали известны подробности о поджигателе мемориала жертвам теракта в «Крокусе»

Мемориал жертвам теракта в Крокусе (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)
Москвич, поджегший стихийный мемориал жертвам теракта в «Крокусе», употреблял алкоголь, и в целом его образ жизни был аморальным, пишет РИА Новости, ссылаясь на Щербинский суд столицы.
«Осужденный вел аморальный образ жизни, вызванный постоянным употреблением спиртных напитков», — гласит приговор.Инцидент произошел в начале апреля этого года в новой Москве в Десеновском поселении. Мемориал восстановили, приведя в порядок, а подозреваемого задержали и присудили штраф.
По материалам дела, осужденный поджег игрушки, лежащие на мемориале. Закладной камень не пострадал, но было сильное загрязнение.
«В тот момент он подумал, что как горит Вечный огонь, так и нужно, чтобы эти игрушки горели, так сказать, в память о погибших детях и взрослых», — сказано в показаниях осужденного.
Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта, когда в концертном зале должна была выступать группа «Пикник». Боевики стреляли по посетителям, а затем устроили пожар. Пострадало 145 человек.
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