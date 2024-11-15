Укусившего полицейского военного в Томске приговорили к пяти годам колонии

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В Томске гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего к пяти годам лишения свободы за сопротивление представителю военной полиции. Об этом сообщает пресс-служба 2-го Восточного окружного военного суда.
«Военнослужащий, находясь в палате военного госпиталя и не желая подчиняться законным требованиям сотрудника военной полиции, нанес ему один удар лезвием туристического ножа по кисти. Затем, при попытке его задержания, укусил его за предплечье», — говорится в сообщении суда.
При этом причину конфликта не уточнили.
За это суд приговорил Чебыкина к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Ранее сообщалось, что суд приговорил контрактника из Северной Осетии Манучехра Бекназарова, который ударил себя по голове обухом топора, чтобы не участвовать в спецоперации, к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии.
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Элина Позднякова