Стали известны подробности о стрелявшем в чемпиона Исаева мужчине
В Калуге задержанный по подозрению в убийстве чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева дал признательные показания. Оперативное видео с его участием опубликовало региональное управление Следственного комитета России.
На кадрах мужчина в наручниках рассказывает об обстоятельствах трагедии на улице Болотникова. По словам задержанного, он встретился со спортсменом, они едва успели поздороваться, после чего обвиняемый достал из багажника автомобиля карабин TG-2 и открыл стрельбу.
Личность подозреваемого установили — это Евгений Родин. Как сообщает ТАСС, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности по статьям о мошенничестве и угрозе убийством. В 2015 году его объявляли в розыск. После расправы фигурант попытался скрыться, но его задержали. Кроме того, арестовали его сообщника.
О трагедии стало известно 7 мая. По данным следствия, причиной конфликта могла стать ревность — предполагается, что стрелявший является бывшим возлюбленным девушки Исаева. Для нападения он использовал охотничье ружье.
