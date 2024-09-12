В Москве после обыска в хостеле проверяют законность пребывания в РФ 440 мигрантов

Видео: Telegram-канал СК Москвы
Порядка 440 мигрантов проверяют на нарушения миграционного законодательства РФ после обыска в хостеле в Москве. Об этом сообщает столичный главк СК России.
По данным ведомства, в рамках уголовного дела по факту организации экстремистского сообщества выявлен факт нарушения миграционного законодательства в хостеле на улице Профсоюзной в Москве. Силовики провели там обыск и обнаружили 439 мигрантов.
Представители руководства и администрации хостела сейчас находятся в подразделении столичного СК. С ними проводятся следственные действия.
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«На объекте установлено 439 иностранных граждан. Указанные лица доставляются в правоохранительные органы для проверки миграционного законодательства, а также возможного совершения иных правонарушений на территории столичного региона», — говорится в сообщении ведомства.
Представители руководства и администрации хостела сейчас находятся в подразделении столичного СК. С ними проводятся следственные действия.
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Элина Позднякова